MILLION DAY: ANDIAMO A SCOPRIRE I NUMERI VINCENTI DI OGGI

È ufficialmente iniziata la prima settimana del mese di dicembre, che porterà al Natale e poi a fine mese, al tanto atteso San Silvestro che lascerà il passo, nel giorno successivo, al nuovo anno. Il 2025 è alle porte: come sempre accade, il 2024 è volato, portandosi con sé amicizie, persone care, amori ma anche cose negative. Come sempre, infatti, l’anno che sta per cominciare è preludio di un nuovo inizio e inevitabilmente di una nuova speranza che presto vedremo che sarà realtà oppure no. I nostri amati lettori, infatti, nello sperare e sognare una vita diversa, forse a tratti anche migliore, non potranno fare a meno di giocare al concorso del Million Day che realizza tanti desideri ogni giorno.

Million Day, le estrazioni di oggi, 1 dicembre 2024/ Numeri vincenti di oggi alle ore 20.30

Sono due ogni giorno gli appuntamenti con il gioco del Million Day, il primo alle 13.00 e poi il secondo alle 20.30. Con questi due appuntamenti, i giocatori hanno modo di partecipare con le medesime istruzioni, poiché il regolamento resta sempre lo stesso e non cambia, indipendentemente da quale sia l’estrazione alla quale si sceglie di partecipare. Tornando all’appuntamento di oggi, lunedì 2 dicembre, ricordiamo che i giocatori potranno prendere parte ai due concorsi, quello delle 13.00 e poi in serata il secondo delle 20.30, semplicemente avanzando una giocata che ha il costo di un solo euro. La scelta deve ricadere invece su cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: dopo aver effettuato la propria giocata, non resta far altro che attendere l’ora prescelta per controllare i numeri attraverso il sito del Million Day, il controllo dello scontrino o ancora la ricevitoria se è stata effettuata una giocata dal vivo. Andiamo ora a scoprire i numeri vincenti del concorso odierno delle 13.00.

Million Day, le estrazioni di oggi 1 dicembre 2024/ Le cinquine di oggi alle ore 13.00

MILLION DAY: ECCO LE CINQUINE FORTUNATE DELLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra Million Day: –