Anche oggi, domenica 10 novembre, torna il concorso del Million Day, che non va mai in vacanza e non conosce giorni di pausa. Anche oggi, infatti, il gioco prosegue e offre ben due estrazioni per i giocatori che potranno partecipare all’appuntamento che più preferiscono tra quello delle 13.00 e quello delle 20.30, in serata. C’è chi sceglie di giocare a ora di pranzo e chi invece, per godersi in tutta tranquillità la scoperta dei numeri vincenti, attende la sera. Quel che è certo è che è solamente una questione di orario: non cambiano infatti le regole dei due concorsi che permettono di giocare ogni giorno e di vincere fino a un milione di euro seguendo sempre poche semplici regole.

Million Day, l'estrazione di oggi 10 novembre 2024/ I numeri vincenti delle ore 13.00

Il Million Day ha infatti un regolamento molto facile che si memorizza davvero facilmente. I giocatori potranno partecipare scegliendo cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: per giocare basta puntare un solo euro che è appunto il costo della giocata singola, quella più facile e immediata. Per quanto riguarda invece gli altri tipi di giocata, cambia leggermente il regolamento e il costo. Infatti, ad esempio, per la giocata plurima, che consente di giocare più cinquine in un’unica schedina, sappiamo che il costo è di un euro per ciascuna giocata ovvero ogni singola combinazione. Si può poi prendere parte al concorso con una giocata sistemistica che invece consente di giocare un sistema che possa essere ridotto o integrale. Qualunque sia la giocata che ognuno sceglie di effettuare, il premio in palio è sempre quello da un milione di euro: si tratta del massimo che si può ottenere e si può fare solamente centrando la vittoria della combinazione da cinque numeri.

