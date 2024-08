Sono due, ogni giorno, le occasioni di giocare e vincere ad uno dei concorsi più amati da tutti i giocatori, quello del Million Day. Quotidianamente il gioco offre una doppia chance di vincita, considerando che permette di giocare ben due volte, alle 13.00 e poi alle 20.30. Il costo della giocata è sempre di un euro e aggiungendone solamente un altro, si avrà anche una seconda possibilità di vittoria, all’Extra Million Day, quel concorso che invece in palio mette 100.000. Sono tante anche le modalità di gioco dell’estrazione: si può infatti partecipare al concorso seguendo le proprie preferenze e scegliendo il tipo di giocata che si preferisce. C’è chi opta infatti per la giocata singola, la più immediata ma anche semplice: in questo caso basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro e attendere, ovviamente, l’estrazione prescelta tra quella delle ore 13.00 e quella delle 20.30.

Million Day, numeri vincenti delle 13/ Tutto sull'estrazione di oggi, 31 agosto 2024

Allora stesso tempo, però, il gioco permette anche la giocata plurima che invece offre la chance di effettuare più giocate singole, ognuna dal costo di euro. Si tratta certamente della modalità più adatta per chi ha intenzione di giocare più cinquine, non avendo dei numeri preferiti sui quali puntare. Infine c’è la giocata sistemistica, che permette di giocare seguendo appunto un sistema: in questo modo si vanno inevitabilmente a raddoppiare le possibilità di vincita, che sono più alte rispetto alla giocata singola. Ora che abbiamo ripassato seppur velocemente le regole di questo concorso così amato dai giocatori, andiamo a conoscere i numeri vincenti dell’estrazione serale di oggi, quella delle 20.30. Arriverà il milione tanto atteso dagli italiani? Lo scopriremo soltanto tra pochissimo e proprio nell’attesa, andiamo ad augurare buona fortuna a chiunque abbia deciso di partecipare!

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DELLE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –