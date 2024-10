È ricominciata una nuova settimana tra lavoro e impegni come università, commissioni da sbrigare e così via. Anche oggi, come accade tutti i giorni dell’anno, non ci abbandona il gioco del Million Day che ci permette ogni giorno di giocare e sperare di vincere fino a un milione di euro. Il concorso mette in palio dei premi molto interessanti e soprattutto alti che permettono a ciascuno di giocare e provare a cambiare per sempre la propria vita. Ricordiamo che i premi sono vari: si parte da due euro, che si ottengono indovinando due numeri, ma si arriva fino a un massimo di un milione di euro, inevitabilmente il premio più ambito da tutti i giocatori che sperano di poter portare a casa questa cifra così importante che darebbe una svolta alla propria esistenza.

Prima di andare a conoscere i numeri vincenti nel giorno di oggi, 8 ottobre, per quanto riguarda la seconda estrazione giornaliera, quella delle 20.30, ripassiamo qualche breve regola del Million Day. Come si fa a giocare al concorso e quali sono le modalità? I giocatori potranno partecipare al gioco quotidiano solamente scegliendo cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55, al costo di un euro. Per gli scommettitori sono varie anche le possibilità di giocata: c’è quella semplice, la più facile e immediata, che richiede solamente la scelta di una cinquina. Poi a seguire troviamo quella plurima, che consente di giocare in abbonamento i propri numeri preferiti fino a un massimo di dieci. Infine c’è la giocata sistemistica che consente di partecipare con un sistema ridotto o integrale. Dopo aver visto le regole di base del concorso, siamo pronti per andare a scoprire i numeri vincenti di oggi alle 20.30.

