Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 20:30 del 7 luglio 2024/ Vincite milionarie in arrivo?

L’estrazione diurna del Million Day, così come quella del concorso correlato, l’Extra Million Day, di oggi, domenica 7 luglio 2024, non è stata particolarmente fortunata, per cui ci fiondiamo subito su quella serale, come di consueto in programma alle 20.30, che mette nuovamente in palio un milione di euro. Una cifra che farebbe saltare dalla sedia chiunque ed è proprio questo il motivo per cui quotidianamente un infinito numero di giocatori si appresta ad andare a caccia dei cinque numeri fortunati, ovvero quelli che andranno a comporre la combinazione vincente. Non è certamente semplice e le statistiche lo rivelano, ma qualcuno ce l’ha fatta: i vincitori del concorso dal suo lancio sono stati infatti 287. L’ultimo risale allo scorso venerdì 7 giugno 2024, esattamente un mese fa, nella provincia di Milano: chissà che questa data non possa essere di buon auspicio, lo scopriremo proprio tra qualche istante.

Il risultato della seconda estrazione di oggi infatti è arrivato puntuale e i partecipanti all’estrazione stanno correndo a scoprire se hanno vinto o meno. C’è chi lo fa manualmente come un tempo, c’è chi invece preferisce affidarsi alla tecnologia, dato che sul sito ufficiale del concorso c’è un sistema automatizzato che permette di verificare istantaneamente l’ottenimento di eventuali premi, semplicemente inserendo nel modulo il codice della schedina. Non resta allora che incrociare le dita e sperare che sia andata bene, ma occhio a non stracciare il documento anzitempo perché, oltre al milione del concorso principale e ai 100 mila euro di quello secondario, ci sono tanti premi minori da non sottovalutare: è sufficiente anche solo avere una corrispondenza di due numeri su cinque per ottenerli.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

–

EXTRA MILLIONDAY:

–











