MILLION DAY/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 6 luglio 2024: le cinquine delle ore 20:30

E’ già tempo di andare a scoprire l’estrazione del Million Day per la giocata delle ore 20:30 di oggi, sabato 6 luglio 2024, la seconda come da regolamento. Dopo aver visionato i numeri delle 13:00 andiamo a chiudere il cerchio con il secondo concorso, sperando di centrare la cinquina fortunata.

Ieri, per l’estrazione serale del Million Day, sono usciti il 3, il 4, il 25, il 45 e il 52, e oggi quali numeri verranno sorteggiati? Sarebbe bello saperlo ma nell’attesa, per chi volesse farsi una schedina last minute, possiamo darvi i nostri soliti consigli, con la speranza che possano portarvi fortuna. Per i primi cinque numeri del Million Day scegliamo il 5, l’11, il 22, il 35 e il 50, mentre per gli extra Million Day spazio a 8, 16, 23, 45 e 55. Vi piacciono? Ora corriamo a giocarli anche noi prima che le giocate vengano interrotte, nel frattempo vi lasciamo all’estrazione delle ore 20:30 di oggi del Million Day con l’augurio che la fortuna vi possa finalmente baciare.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle ore 13:00/ Scopri le cinquine di oggi

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 8 – 31 – 34 – 36 – 48

EXTRA MILLIONDAY: 7 – 12 – 15 – 20 – 39











© RIPRODUZIONE RISERVATA