Continua la nostra – ormai lunghissima – ricerca del primo vincitore del 2025 del premio da 1 milione di euro da sempre in palio nell’amatissimo e partecipatissimo Million Day con la speranza che ovviamente proprio oggi (ovvero sabato 11 gennaio) potremo finalmente festeggiare assieme a qualcuno tra voi carissimi lettori: come sempre in questo secondo fine settimana dell’anno nuovo gli appuntamenti ai quali andremo incontro nel corso della giornata saranno complessivamente due, con una prima cinquina vincente del Million Day che ci verrà consegnata esattamente alle ore 13 in punto ed una seconda che arriverà non prima delle 20:30; in entrambi i casi – ovviamente – sempre accompagnate dei corrispettivi numeri vincenti della sua versione Extra che ogni volta vi offre una seconda – imperdibile – chance!

Million Day di oggi 10 gennaio 2025/ I numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30

Visto che le abbiamo citate solamente poche righe fa, vale la pena mettere da subito in chiaro che seppur fino ad oggi non abbiamo ancora visto uscire alcun premio milionario nel Million Day sono stati migliaia i premi di categoria inferiore vinti tra i quali possiamo certamente citarvi quegli oltre 200 bottini dal valore di ben mille euro, ovvero quelli che occupano la seconda categoria di vincita, comune sia al gioco classico che alla seconda estrazione aggiuntiva; e proprio in merito al concorso dell’Extra MillionDay è interessante notare che solamente una manciata di giorni fa (ovvero domenica 5 gennaio) proprio in questo sorteggio è stato vinto il primo premio da 100mila euro dell’anno indovinando l’intera cinquina sorteggiata!

Million Day, numeri vincenti di oggi 10 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

ECCO I NUMERI VINCENTI DE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: 5 – 25 – 29 – 32 – 39

Extra MillionDay: 1 – 14 – 22 – 31 – 40