Sono passate ormai due settimane e mezza dall’ultima volta in cui abbiamo visto uscire un premio milionario nei concorsi quotidiani del Million Day e dell’Extra MillionDay e possiamo tranquillamente dire che è arrivato ormai il momento di far uscire la Dea Bendata dalla brutta china sfortunata sulla quale sembra essersi bloccata piazzando una scommessa che proprio oggi riuscirà a strapparle dalle mani quell’ambitissimo bottino: come sempre gli appuntamenti previsti in questo venerdì 10 gennaio 2025 saranno i consueti due della giornata, con il primo sorteggio del Million Day che ci consegnerà una iniziale cinquina vincente (ovviamente sempre accompagnata dalla corrispettiva del concorso ‘Extra’) alle ore 13:00 aprendo ufficialmente la giornata di concorsi; ed un secondo che la chiuderà alle 20:30 subito dopo gli appuntamenti giornalieri con Lotto, Superenalotto, 10eLotto ed Eurojackpot!

Complessivamente, nell’attesa delle prima cinquina protagonista del Million Day ci teniamo a ricordarvi che con una sola giocata potrete giocare fino ad un massimo di 126 cinquine contemporaneamente: per farlo non dovrete né scegliere la giocata classica (che infatti sarà limitata ad una sola combinazione) né quella plurima (che arriva ad un massimo di 10, oppure 5 se scegliete di giocare a voce in una ricevitoria qualsiasi); ma bensì quella sistemistica integrale che vi permetterà di elaborare tutte le possibili combinazioni partendo da un massimo di 9 numeri che sceglierete voi.

In questo caso – però – va anche detto che ovviamente il costo della vostra giocata sistemistica al Million Day lieviterà ad addirittura 126 euro con conseguente modifica dei premi: nel peggiore dei casi – ovvero se indovinerete solamente 2 numeri tra le varie cinquine e sempre nell’ipotesi di 9 numeri giocati – vi porterete a casa 70 euro, che diventeranno 870 con 3 numeri e poi – ancora – 7mila 126 con quattro; mentre al classico milione in questo caso verranno aggiunti anche altri 23.080 euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

