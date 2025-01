Si accorciano le ore per scoprire la nuovissima combinazione di numeri vincenti che chiuderanno la giornata di estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay permettendo a tutti voi carissimi lettori di scoprire se siete riusciti a diventare milionari grazie alla vostra scommesse: dato che il tempo stringe sempre di più, vi ricordiamo che – da un lato – il sorteggio si terrà puntualissimo alle ore 20:30 e – dall’altro lato – che se voleste ancora piazzare una qualsiasi scommessa (anche nel caso l’abbiate già fatto) per cercare di diventare milionari grazie al Million Day avrete tempo fino a 10 minuti prima di quell’orario; fermo restando che in ogni caso – soprattutto se purtroppo non riuscire a correre in ricevitoria in questo momento – potrete sempre piazzarne una anticipatamente per i sorteggi di domani!

Una delle tante particolarità del Million Day – e forse per molti di voi non sarà affatto una novità – è che si tratta di un gioco del tutto automatico che in quanto tale si tiene puntualissimo tutti i giorni con un doppio appuntamento che si tiene alle ore 13:00 e – ovviamente – anche alle 20:30, senza nessun tipo di modifica rispetto alle regole, alle chance di vincita o anche ai premi che la Dea Bendata garantirà ai più fortunati tre voi: caratteristiche che l’hanno reso – di fatto – uno dei concorsi maggiormente apprezzati e partecipati, in grado di garantire ricchissimi premi anche in tutte le giornate festive dato che non richiede nessun tipo di controllo da parte degli operatori dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Un’altra delle caratteristiche certamente interessanti del Million Day si nasconde nella citata in apertura versione Extra, una seconda ‘mini’ estrazione di altri 5 numeri che si uniranno ai primi estratti garantendovi premi aggiuntivi che saranno leggermente minori ma altrettanto piacevoli tra cui spiccano degli ottimi 100mila euro!

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 13 – 33 – 36 – 47 – 52

Extra MillionDay: 20 – 29 – 32 – 48 – 51