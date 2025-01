Siete pronti ad una nuova giornata in compagnia del Million Day? Anche per oggi, venerdì 24 gennaio 2025, scopriremo quali saranno le cifre fortunate delle due classiche estrazioni quotidiane, a cominciare dalla prima, quella che arriverà fra pochissimo, alle ore 13:00.

Il “pallottoliere” ci restituirà cinque cifre, tutte comprese fra 1 e 55, e se corrisponderanno alle nostre ci uniremo anche noi al gruppo dei milionari. Tentare la fortuna non nuoce, ma bisogna farlo con moderazione, e qualora non aveste cinque numeri da giocare allora ve li consigliamo noi. Partiamo con l’1 e chiudiamo con il 55, in mezzo scegliamo il 10, il 21 e il 30. Se per caso questi numeri non vi convincano, allora proviamo con un’altra stringa. Scegliamo in questo secondo caso il 3, il 5, il 40, il 45 e il 50. Ricordatevi che avrete due possibilità di vincita con l’estrazione, non soltanto beccando i numeri del Million Day, ma anche individuando quelli extra Million Day, attraverso cui vi sarà possibile vincere 100.000 euro. Buona fortuna e buona giocata.

Numeri vincenti Million Day di oggi 23 gennaio 2025/ Ecco le cinquine dell'estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: