Siamo nuovamente pronti in questo mercoledì 22 gennaio 2025 a dare il benvenuto elle nostre case alla Dea Bendata che nel corso delle prossime ore ci accompagnerà alla scoperta di ben due differenti combinazioni di numeri che costituiranno il pool di vincitori del Million Day – ed ovviamente anche dell’Extra MillionDay, ma in questo caso le combinazioni diventerebbero in totale quattro – sempre associati ai tantissimi (e ricchi!) premi in palio che ogni giorno cercano dei fortunati giocatori che riescano a portarseli a casa vincendo la partita con la sorte: affinché non ve lo dimentichiate, vi ricordiamo che i numeri vincenti del Million Day saranno ‘eletti’ sia alle ore 13:00 (l’appuntamento che tratteremo tra queste righe), sia alle 20:30 (che troverete in un altro articolo che pubblicheremo poco prima dell’estrazione).

Senza allungare troppo avanti il nostro sguardo, per ore restiamo nel tema del primissimo sorteggio quotidiano del Million Day e nel farlo vi ripetiamo anche le sempre semplicissime (ed in realtà poche!) regole che dovrete rispettare per vedervi convalidata la giocata: partendo dalla schedina – che sia digitale reperibile sui tantissimi siti abilitati, o cartacea trovabile nelle ricevitorie Sisal e nei punti scommessa di qualsiasi agenzia – vi troverete datanti a 55 numeri dei quali dovrete sceglierne un minimo di cinque semplicemente barrandoli con una penna, oppure cliccandoli con il mouse nel giochiate online.

Fatto questo, non vi resterà altro da fare se non pagare la vostra puntata – dal valore di appena un euro – e la giocata sarà effettivamente convalidata e valida per il sorteggio; ma nel caso lo desideriate potrete anche (con l’apposita schedina leggermente differente dalla prima) aggiungere altre combinazioni – che ovviamente dovranno sempre essere da cinque numeri l’una – grazie alla cosiddetta giocata plurima che aumenterà leggermente il costo, ma vi garantirà anche più possibilità di vincita!

