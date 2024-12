La marcia di avvicinamento del Million Day alla fine dell’anno prosegue con l’estrazione di oggi, con i numeri vincenti che si riprendono la scena dopo il concorso che c’è stato all’ora di pranzo. Ora è protagonista quello delle ore 20:30, grazie a nuove combinazioni fortunate, la cinquina principale e quella legata all’opzione di gioco Extra MillionDay.

Per quanto riguarda i premi, vi ricordiamo che l’obiettivo principale deve essere quello di ottenere il milione di euro con il 5, ma ci sono altri premi in ballo, quindi vi invitiamo a seguire con molta attenzione il concorso. Ad esempio, si vincono mille euro centrando il 4, si scende a 50 euro realizzando il 3, mentre con il 2 bisogna accontentarsi di due euro.

Per quanto riguarda le quote relative a Extra MillionDay, il primo premio ammonta a 100 mila euro, invece per il 4 ci sono sempre mille euro in gioco, sono 100 gli euro che si possono vincere con il 3, mentre col 2 bisogna accontentarsi di mettersi in tasca 4 euro. Se non avete modo di seguire l’estrazione del Million Day in diretta, vi ricordiamo che online è a disposizione un archivio con tutti i numeri estratti, quindi basta selezionare la data giusta per trovare le cinquine desiderate. Sul sito ufficiale potete scoprire se avete vinto, ma potreste anche usare l’app My Lotteries, inserendo il numero seriale stampato sulla schedina o inquadrando il qr code dello scontrino di gioco.

Per quanto riguarda la riscossione delle vincite, la procedura cambia in base alla modalità di gioco, cioè se avete giocato online o la vostra schedina è stata stampata in ricevitoria. Ma pesa anche l’importo del premio. Ad esempio, per vincite fino a mille euro, bisogna prenotare il ritiro del pagamento in uno dei punti vendita a disposizione, altrimenti potete ritirare la somma dal conto gioco. Se la vincita è milionaria, bisogna affidarsi a una filiale di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma, senza dimenticare di avere con sé la giocata o il promemoria vincente, insieme ai documenti personali.

Non fatevi beffare, dunque, da distrazioni e dettagli che, se ignorati, possono giocarvi brutti scherzi e seguite ogni step, dalla giocata alla verifica fino all’eventuale riscossione dei pagamenti, con la massima attenzione e cura, proprio per evitare la beffa, oltre al danno. Gli strumenti non mancano, utilizzateli e lasciate fare il più alla Dea bendata, sperando che possa bussare alla vostra porta e regalarvi dei premi, anche importanti.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: –

Extra Million Day: –