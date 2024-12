La sempre ricca macchina della Dea Bendata è pronta a partire per la seconda volta di oggi – ovviamente sabato 28 dicembre 2024 – puntando il suo timone sul Million Day e sull’Extra MillionDay che potrebbero tornare a regalare qualche ricchissimo bottino a tutti i più fortunati tra voi che in queste ore avete già piazzato tutte le vostre scommesse nella speranza di riuscire a vincere la sfida contro la sorte per accaparrarvi proprio uno di quegli ambitissimi premi: da tempo – è bene dirlo, magari potrebbe essere di buon auspicio – il milione in palio che caratterizza e da il nome al Million Day non si fa vedere, con l’ultima sua uscita che risale allo scorso 22 dicembre; ma d’altra parte è pur sempre vero che il mese di dicembre ha già regalato parecchi importanti premi!

Noi ovviamente speriamo che la serie di vincite fortunate dicembrine del Million Day non si sia ancora fermata e – di fatto – non possiamo escludere che questi ultimi quattro giorni del mese (e dell’anno!) abbiano in serbo qualche entusiasmante sorpresa per voi carissimi lettori, ovviamente il tutto fermo restando che per cercare di essere eletti come nuovi milionari da questo singolare e sempre partecipatissimo gioco dovrete innanzitutto piazzare (oggi, domani o in qualsiasi altro giorno dell’anno, festività incluse) le vostre scommesse!

Se non voleste puntare su numeri completamente casuali, sappiate che secondo le sempre aggiornate statistiche numeriche del Million Day, il numero in assoluto meno fortunato in questo periodo dell’anno – con ben 38 assenze consecutive – è il 23, seguito a ruota dall’1 e dal 12; mentre i più fortunati (questi calcolati sulle frequenze degli ultimi 365 giorni e non sulla consecutività delle estrazioni) sono il trio composto da 54, 25 e 17 che sono riusciti ad essere protagonisti di almeno un concorso ogni sei nell’arco dell’ultimo anno!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day:

