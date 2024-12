L’ultimo (sempre imperdibile!) appuntamento dell’anno con il Million Day è finalmente arrivato e proprio alle 20:30 potremmo – ed ovviamente è la nostra sempre fermissima speranza – scoprire il 2025 inizierà con un nuovo milionario, o quanto meno con qualcuno di leggermente più ricco proprio grazie a questo sempre partecipatissimo gioco: il tempo che ci separa dalla scoperta della nuova cinquine vincente è sempre meno e nel frattempo è proprio il caso che corriate a piazzare tutte le vostre ultime scommesse del Million Day di questi lunghi e complessi 365 giorni per evitare di rimanere tagliati fuori e scoprire troppo tardi che quella cinquina che avevate in mente si sarebbe potuta rivelare vincente se solo l’aveste resa una scommessa.

Data l’ora ormai tarda e i festeggiamenti del Capodanno che stanno per entrare ufficialmente nel vivo tra cenoni, veglioni, countdown e brindisi di mezzanotte, possiamo ipotizzare che ormai sia difficile trovare un punto scommesse ancora aperto per accogliere le vostre puntate del Million Day, ma la buona notizia è che – come ogni altro giorno – potrete sempre sbizzarrirvi con le giocate online che verranno accettate dal sistema fino a 10 minuti prima dell’effettivo sorteggio (previsto per le ore 20:30) senza che dobbiate perdere neppure un minuto per uscire di casa e cercare una ricevitoria Sisal.

Visto che questo è l’ultimo giorno dell’anno in cui potrete giocare al Million Day (ed ovviamente è bene precisare che domani i concorsi torneranno in tutta la loro forza con i classici e consueti due appuntamenti quotidiani) vi consigliamo anche di giocarvi il tutto e per tutto partecipando anche alla versione Extra del concorso che vi permetterà di rendere valida la vostra cinquina per una seconda estrazione dalla quale verranno esclusi i primi cinque estratti, in cambio di un premio massimo leggermente minore dal valore – comunque ottimo – di 100mila euro che andrà a sostituire quel classico milione che da sempre caratterizza questo gioco!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

