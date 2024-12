Ad undici giorni di distanza dall’ormai imminente Natale torna la doppia possibilità di accaparrarsi un ricchissimo bottino dal valore incredibile di un milione di euro anche oggi – ovviamente sabato 14 dicembre 2024 – in palio nel partecipatissimo concorso del Million Day che sarà protagonista delle sale estrattive Sisal sia alle ore 13:00 che alle 20:30. In entrambi i casi l’estrazione sarà accompagnata dal leggermente meno ricco Extra MillionDay che vi garantirà la possibilità unica di far diventare fortunata una cinquina che nella prima estrazione non è stata in grado di regalarvi alcuna grande emozione: in questo articolo la nostra attenzione sarà posta sul primo dei due concorsi giornalieri del Million Day; mentre se cercaste la cinquina delle 20:30 sappiate che le abbiamo dedicato un altro articolo facilmente individuabile tra queste righe!

Partendo dal concorso classico – e in un certo senso anche dalla sua versione Extra – vi ricordiamo che per partecipare all’estrazione e cercare di accaparrarvi il milione in palio nel Million Day dovrete recarvi in ricevitoria, oppure sui siti autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli o – ancora – sull’app MyLotteries con almeno una mezzora d’anticipo rispetto al sorteggio, scegliendo i vostri cinque numeri fortunati e pagando il consueto euro; fermo restando che raddoppiando la scommessa (pagando, dunque, due euro) la stessa cinquina varrà anche per il sorteggio Extra.

Se non vi fosse chiaro di cosa si tratti, vale la pena ricordarvi al volo che l’Extra Million Day è un’estrazione aggiuntiva che segue a strettissimo giro quella principale scegliendo una seconda cinquina vincente dal pool di numeri che sono rimasti esclusi dalla prima: la partecipazione dovete deciderla in anticipo, ma nel caso in cui siate riusciti a vincere un premio (di qualsiasi entità) con la versione classica del gioco vi sarà – ovviamente – preclusa la possibilità di vincere anche in quest’altro appuntamento.