Million Day/ Numeri vincenti, estrazione di oggi sabato 29 agosto 2020

La settimana sta per terminare, ma il Million Day non si ferma: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, sabato 29 agosto 2020. Conosceremo oggi il 121esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica o dovremo attendere almeno sino a domani? É presto per dirlo, ciò che è certo è che sono davvero in tanti ad augurarsi di ereditare la fortuna che ha baciato gli ultimi due vincitori del maxi-jackpot, scommettitori di Guanzate e Castagnole Delle Lanze. C’è tempo di effettuare le ultime scommesse: alle ore 18.45 scatterà il gong, è consentito giocare sulle piattaforme online, sull’applicazione My Lotteries e ovviamente in ricevitoria. Alle ore 19.00 l’estrazione della cinquina dorata: a fondo pagina potrete conoscere la cinquina dorata, in alternativa possiamo seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI FREQUENTI DELL’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Dopo aver analizzato le tipologie di giocata del Million Day, andiamo a conoscere quali sono le principali statistiche legate al gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: la prima posizione è condivisa da 49 e 1, entrambi con 41 estrazioni. La medaglia d’argento va al 16 con le sue 40 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 51 con le sue 39 estrazioni. Troviamo ben cinque numeri con una frequenza di 38 estrazioni: parliamo di 43, 24, 15, 14 e 2. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 26, che manca all’appello da 32 giorni. Subito dietro troviamo 50 e 18, che non vengono estratti rispettivamente da 27 e da 24 turni. Non si hanno notizie di 2 e 40 da 23 giorni, mentre 30, 33 e 53 non rientrano nella cinquina dorata da 22 turni. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

C’è ancora tempo per effettuare le ultime giocate e per questo motivo ripercorriamo quali sono le tipologie di giocata del Million Day. Prendere parte al gioco Lottomatica è facilissimo, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la classica giocata singola, ma gli scommettitori possono optare anche per altre due tipologie: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La plurima permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. La sistemistica permette di scegliere da sei a nove numeri ed in questo caso è possibile scegliere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, mentre il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 29 AGOSTO 2020

2 – 6 – 9 – 12 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



