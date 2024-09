Siamo pronti anche in questa domenica d’autunno, della giornata del 22 settembre 2024, ad andare a conoscere i numeri vincenti del nostro gioco preferito: il Million Day. Parliamo di un concorso amatissimo da tantissimi giocatori che ogni giorno hanno la possibilità doppia di provare a vincere cifre molto importanti, che arrivano ad un milione di euro, come è facilmente intuibile anche dal nome stesso del concorso. Prima di andare a conoscere quelli che sono i numeri vincenti e fortunati di oggi (che magari regaleranno a qualcuno la maxi vittoria), andiamo a ripassare anche quelle che sono le regole (poche e semplici, ma significative) di questo concorso quotidiano, che ci fa compagnia con i suoi numeri e le sue vittorie ogni giorno. Per partecipare al concorso bastano pochissime e semplici indicazioni che vi daremo in questo articolo, nel quale poi andremo a scoprire quelli che sono i numeri vincenti dell’estrazione della serata, all’orario delle 20.30.

Numeri vincenti Million Day di oggi 22 settembre 2024/ L'estrazione delle cinquine delle ore 13:00

Dunque, per giocare al Million Day bisognerà semplicemente scegliere cinque numeri in una fascia che sarà compresa tra l’1 e il 55. In questo range ogni giocatore avrà la libertà di optare per la combinazione di cinque numeri che preferisce, scegliendo magari in base al proprio cuore: in fondo, ognuno di noi ha delle date speciali che potrebbero aiutare nella scelta. La giocata ha un costo molto ridotto poiché per partecipare al concorso quotidiano basterà puntare un solo euro: anche nel caso di giocata plurima resta questo il costo, ovviamente per ogni singola giocata. Dunque, ad esempio, se un giocatore deciderà effettuare una giocata plurima con cinque singole, dovrà pagare cinque euro. Ora che abbiamo ripassato queste poche regole, siamo pronti ad andare a scoprire i numeri vincenti di oggi delle 20.30.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle 20.30/ Le cinquine di oggi 21 settembre 2024

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

