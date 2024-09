Al Million Day si può partecipare ogni giorno seguendo poche semplici regole. I giocatori potranno decidere se optare per una giocata singola, per una plurima o ancora per una sistemistica. Nel caso in cui la scelta ricada su quest’ultima tipologia di giocata, i giocatori devono sapere che ci saranno due diversi modi di effettuarla. Sarà possibile infatti optare per una giocata con sistema integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili: i numeri verranno selezionati da un minimo di 6 giocate singole fino a un massimo di 126 giocate. Anche in questo caso ogni singola giocata è composta da cinque numeri e costa in euro: la spesa può perciò variare da sei euro a centoventisei, o il doppio nel caso in cui sia stata aggiunta anche la giocata all’Extra Million Day.

Million Day, numeri vincenti del 21 settembre/ Le cinquine fortunate dell'estrazione delle ore 13.00

Il secondo metodo di giocate sistemistiche prevede un sistema ridotto che genera parte delle possibili giocate singole, che vengono così composte con numeri selezionati: questa giocata ha costi inferiori rispetto a quella integrale, e variano a seconda della quantità di numeri generati dal sistema. Anche le giocate sistematiche possono essere ripetute in abbonamento ma solamente per un massimo di cinque estrazioni, come spiega bene il sito del concorso del Million Day. Per le altre giocate, come quella singola e quella plurima, è possibile invece ripetere i propri numeri del cuore in abbonamento fino a un massimo di dieci giocate consecutive. Dunque, questa è la possibilità perfetta per chi ha dei numeri preferiti sui quali vuole dunque puntare ripetutamente. Ora che abbiamo ripassato le regole, andiamo a scoprire quali sono i numeri vincenti della giocata del Million Day nella serata di oggi, alle 20.30.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 20 settembre 2024 delle ore 20.30

MILLION DAY, ECCO LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI NELL’ESTRAZIONE SERALE DELLE 20.30

Million Day –

Extra Million Day –