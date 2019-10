Milly D’Abbraccio si ritira/ Addio al cinema hard: “Ho già dato!”, l’annuncio

Milly D’Abbraccio appende l’eros al chiodo. La celebre pornostar 54enne, ha deciso di ritirarsi e dire addio al mondo del cinema hard. Con una comunicazione per mezzo stampa, ha voluto spiegare i motivi che l’avrebbero spinta a prendere questa decisione. “Le luci della ribalta non mi attirano più, oggi viviamo in un mondo globalizzato dove apparire ed essere sempre presenti sui social con una visibilità ossessiva sembra quasi la normalità. Secondo me oggi l’assenza è più presenza della presenza stessa; apparire a tutti i costi non serve, io ho già dato”, confida la D’Abbraccio, che per moltissimi anni è stata il sogno erotico di tante generazioni di italiani. È evidente che i social network abbiano cambiato completamente la percezione dell’eros e del sesso, realizzando condizioni e particolari ormai ben lontani da quelle degli anni Settanta e Ottanta, particolarmente familiari all’attrice.

Milly D’Abbraccio lascia l’eros: l’annuncio

Milly D’Abbraccio, quindi, va in pensione anticipata, dedicando ai suoi figli e la sua vita lontana dalle telecamere dei film a luci rosse. “Voglio dedicarmi a me stessa, ai miei due figli e alle mie passioni; sto per cambiare casa e sto ancora decidendo dove andare a vivere, ma un luogo vale l’altro ma molto probabilmente sceglierò il Veneto. Solo ora capisco che la felicità non è nei soldi e nel successo, era solo un inganno, non possedere significa essere felici, e chi possiede non possiede sé stesso, è nella semplicità che vive la felicità!”, ha fatto sapere. Quello dell’attrice porno non un addio totale. Benché abbia deciso di lasciare il mondo dell’hard, non lascia da parte di certo quello della musica. “Per me aiutare i giovani talenti è una missione più che una passione, difatti anch’io mi diletto con la musica perché canto: ho fatto la cover di parole parole di Mina con il featuring di mio figlio Brandon Lowe e ho esordito come cantautrice con 20 gocce di dolore un po’ di mesi fa e presto uscirà il mio nuovo singolo. A dire il vero la musica è il mio primo vero amore, nel 1978 con lo pseudonimo di Milli Mou ho inciso il 45 giri con i brani Zip e Super man/ super galattico. Le uniche occasioni che il pubblico avrà di vedermi saranno nelle foto delle cover dei miei singoli e all’interno dei miei videoclip musicali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA