Milo Infante sbotta in diretta “Ore 14 parte sempre tardi”/ “Colpa di chi ci precede”

Milo Infante furioso a “Ore 14”, la trasmissione di Rai Due che conduce ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì e che va in onda subito dopo il blocco pubblicitario che segue la rubrica del Tg2 “Medicina 33”, dopo il quale si palesa ancora il lancio promozionale della nuova puntata di “Bella Ma’”, il programma di Pierluigi Diaco delle 15.15. Ma perché Infante ha iniziato la puntata di mercoledì 30 novembre 2022 visibilmente contrariato (sentimento poi manifestato anche a parole)?

La risposta è da ricercarsi nei minuti di ritardo accumulati prima del via del suo format, complici alcuni sforamenti nel palinsesto che non l’hanno certo reso felice, per usare un eufemismo. Infatti, Milo Infante ha esordito così in diretta tv: “Buongiorno, tantissime le notizie che stanno arrivando in redazione, ma in tanti ci avete scritto in questi ultimi minuti dicendo: ‘Ma perché partite così tanto tardi?’. La risposta è: ‘Perché chi ci precede porta ritardo'”.

MILO INFANTE SBOTTA IN DIRETTA TV A “ORE 14”: “ABBIAMO PERSO ABBASTANZA TEMPO!”

Successivamente, nei primissimi secondi della diretta tv di ieri di “Ore 14”, Milo Infante ha voluto fornire una precisazione ulteriore circa il suo sfogo: “Il nostro è un programma che dovrebbe partire alle 14.02, 14.03, invece arriva a partire alle 14.08…”. Esaurita la premessa, il conduttore ha lanciato un’ultima frecciata a chi l’ha preceduto nel palinsesto giornaliero, per poi catapultarsi sulle news del giorno: “Abbiamo perso abbastanza tempo, andiamo sui fatti importanti che sono accaduti”.

La trasmissione “Ore 14” è poi proseguita senza ulteriori intoppi, proponendo ai telespettatori servizi, approfondimenti e dibattiti sui casi di cronaca e di attualità. In chiusura, Milo Infante ha commentato, rivolgendosi ai suoi ospiti: “Vi devo fermare ringraziandovi per la pazienza, ma devo dare la linea a Pierluigi Diaco con Bella Ma’… Abbiamo già sforato di un minuto e mezzo”. I più attenti ricorderanno: proprio poche settimane fa Infante si era dimostrato stizzito con Diaco per la linea passatagli in ritardo a causa del lancio della puntata del giorno.











