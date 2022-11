Milo Infante a Selvaggia Lucarelli: “Ma quale manipolazione!”/ La verità dell’inviata

Milo Infante, nel corso della puntata odierna di Ore 14, è tornato a parlare dell’omicidio del diciannovenne Paolo Stasi ed ha voluto rispondere a Selvaggia Lucarelli, tra coloro che hanno accusato di avere manipolato uno degli amici della vittima intervistati in un servizio. Il riferimento, in particolare, è ad una occhiataccia che l’inviata Nicole Di Giulio ha rivolto al ragazzo. Quest’ultimo inizialmente aveva affermato di non sentire da tempo quello che un anno prima era stato un suo compagno di classe, ma la giornalista ha sottolineato come invece le avessero detto di aver scambiato recentemente con lui alcuni messaggi.

Francesco Mango ha tradito Viola Valentino?/ Lui nega: "Solo cattiveria", D'Urso allarma "Lei troppo magra"

“Alcuni telespettatori e una collega hanno ritenuto che l’occhiata di stupore della giornalista all’interlocutore fosse un tentativo di manipolare l’informazione. Noi abbiamo intervistato due ragazzi che hanno raccontato di essere amici di Paolo ma di non vederlo da diverso tempo. Hanno parlato di lui come di un ragazzo schivo. Al di là di queste poche informazioni non c’è molto che potevano aggiungere. Ci siamo domandati anche noi la natura dell’occhiata e abbiamo chiesto delle spiegazioni”, ha affermato Milo Infante.

Wilma Goich contro Antonella Fiordelisi: "Sta usando Edoardo"/ Tavassi sospetta: "Lei aveva un altro fuori…"

Milo Infante a Selvaggia Lucarelli: “Ma quale manipolazione!”. Il botta e risposta

Milo Infante, per rispondere alle accuse di manipolazione di Selvaggia Lucarelli, ha dunque chiesto a Nicole Di Giulio di spiegare cosa fosse accaduto. L’inviata ha rincontrato Cosimo, l’amico di Paolo Stasi, che ha spiegato di non essere mai stato spinto a dire cose non vere dalla trasmissione. “Mi ha guardato in quel modo perché ero stato preso dall’emozione”. Poi ha confermato: “Avevo cercato Paolo con una chiamata il giorno prima dell’omicidio ma non ha risposto. Eravamo amici da 7 anni. Il contatto c’era sempre, ma non ci vedevamo da molto. Anche nelle ultime settimane continuavamo a massaggiarci. A volte volevamo uscire, ma lui preferiva rimanere in casa”.

Amici 2022, chi ha scritto il messaggio anonymous per NDG? / "Io un finto buono?"

La questione è stata dunque chiarita. Il conduttore di Ore 14 da parte sua ha chiuso il caso con una frecciata: “Una raccomandazione per il futuro a Nicole, trattieni le tue emozioni. Se dalla mia faccia dovesse emergere tutto quello che penso in ogni momento della trasmissione, non sarei in onda. Devi farlo anche tu”. E conclude: “L’occhiataccia si presta a numerose interpretazioni, ma nessuno può accusarci di manipolare la realtà. Ovvero che era un bravo ragazzo, molto introverso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA