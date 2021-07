Milva da Mario Piave a Luigi Pistilli/ Gli amori tormentati: drammi e un suicidio

Quali sono stati gli amori di Milva?

Milva, la celebre cantante, morta lo scorso aprile, ha vissuto nei suoi 81 anni passioni e amori, alcuni particolarmente tormentati. Il primo è sicuramente quello con Maurizio Corgnati, sposato nel 1961 e lasciato dalla cantante nel 1969 nonostante da lei definito ‘l’uomo più importante della vita’. Una storia fatta di alti e bassi, dopo la quale arrivò per la cantante l’incontro con Mario Piave. Il giovane attore conquistò Milva e con lui visse una storia travolgente. Nel 1979, all’età di 44 anni, fu assassinato nella sua macchina a Roma con cinque colpi di pistola. Anche se i due all’epoca dei fatti non stavano più insieme, per la cantante rappresentò un duro colpo. Dopo la relazione con Piave, la cantante incontrò Luigi Pistilli. All’epoca era considerato uno tra i migliori attori teatrali sulla scena. La relazione durò cinque anni con un epilogo amaro e doloroso. L’attore si tolse la vita nel 1996 a causa di una depressione profonda.

Martina Corgnati, figlia Milva/ "Quando lavoro penso a lei, alla sua coerenza"

Le ultime parole di Luigi Pistilli a Milva prima del suicidio

Prima di compiere l’insano gesto, Luigi Pistilli lasciò un biglietto nel quale si scusava con la cantante. Quando, infatti, terminò la loro storia d’amore, lui rilasciò dichiarazioni molto forti: “Milva non ama gli uomini, lei li mastica, le fanno comodo. Il mio grande errore è stato quello di annullarmi in lei. Sono stato un debole che ha sempre reagito ai suoi comportamenti senza mai agire sin dall’ inizio, dal nostro primo incontro.”, disse. E concluse, dichiarando: “Milva è l’ unica persona al mondo che sia riuscita a farmi sentire stupido”. Milva incontrò poi il filosofo Massimo Gallerani e la loro storia durò ben 15 anni Il filosofo decise di lui di stroncare la relazione, una decisione che Milva prese talmente male da cadere in una crisi che sfiorò i due anni. La cantante dichiarò: “Rimpiango tutto il tempo che ho dedicato alla carriera rubandolo all’amore”.

