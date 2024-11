Che fine ha fatto Mimì Manzo? Scomparso quasi quattro anni fa, l’uomo è sparito da casa sua una sera in cui la figlia, Romina, festeggiava il compleanno. La ragazza è iscritta nel registro degli indagati insieme ad alcuni amici presenti al party. “Io sono la figlia di Mimì Manzo, sono io che voglio sapere dove sta mio padre, non che loro cercano risposte da me” dice la giovane a “La vita in diretta”. “Io voglio risposte da loro. Io non so che fine abbia fatto mio padre, vorrei saperlo: io ho una via distrutta, io sto sopravvivendo. Avevo solo vent’anni quando è successo tutto questo, ero una bambina: tutto questo mi ha cambiato la vita. Vivo sempre nella speranza che torni, che bussi a casa, che ci abbracci: ma io lo so che non ci avrebbe mai abbandonato, che è successo qualcosa” spiega.

Romina, ancora, racconta: “Quella sera era la mia festa di venti anni: l’ultima volta che ci siamo visti avevamo litigato e così siamo rimasti. Questo mi fa ancora più male. Se avessi saputo che sarebbe finita così, lo avrei ringraziato. Non ho mai saputo perché si era arrabbiato con me, forse troppa gente, forse il casino. Lo so che mio padre avrebbe detto che andava a denunciare tutto perché aveva visto la droga e quindi lo avrebbero fatto sparire per questo. E secondo voi io mandavo gli amici a far sparire mio padre per questa stupidaggine? Ma stiamo scherzando? Quello è mio padre. Io lo andrei a denunciare subito. Qualcuno sa e penso che chi sia stato, è del paese. Chiedo solo che parlino, così finisce una volta per tutte questo dolore”.

Mimì Manzo, il figlio: “Mio padre scomparso in dieci minuti”

Emilio, fratello di Mimì Manzo e zio di Romina, ai microfoni di “La vita in diretta” dice: “Il padre si è arrabbiato con lei per il fatto della droga, per quello che era successo a casa, perché c’era il lockdown. Se sei sa qualche cosa, io a lei dico di parlare. Se poi non sa niente, cosa possiamo dire”. Francesco, il fratello di Romina, è convinto: “Lei non sa niente. Non mi stancherò mai di dirlo“. Mimì sembra essere scomparso nel nulla. Il fratello Emilio, ancora, afferma: “Non capisco che mai non si sia trovato mai niente, neanche il sangue a terra. O le indagini sono state fatte in maniera errata”.

Francesco, fratello di Romina, spiega che i due si sono allontanati da tutti dopo la sparizione del papà: “Non esistono amici, noi siamo rimasti soli e va bene così. Vorremmo sapere cosa è successo: noi abitiamo a 200 metri dall’incrocio. In dieci minuti mio padre è scomparso e non si è saputo più nulla. All’inizio tutti hanno sottovalutato l’accaduto, compreso gli inquirenti. Secondo me qualcuno dei miei amici sa”.