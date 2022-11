Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita/ L’ultimo messaggio nasconde un avvertimento?

Mimma Fusco, nuova lettera per il compagno Attilio Romita al GF VIP?

Non è ancora chiaro se a Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, sia passata la rabbia dopo il bacio che il compagno si è scambiato con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip. In un primo momento, infatti, la donna aveva reagito piuttosto rabbiosamente all’accaduto, ritenendosi schifata dal comportamento del compagno. Poi, quasi inspiegabilmente, ha cambiato idea, intervenendo a favore di Attilio in occasione del televoto della puntata del 7 novembre.

Attilio Romita:"Sono stato umiliato in diretta"/ Scontro in diretta con la compagna Mimma Fusco?

Un cambio di passo che ha lasciato il pubblico del GF VIP alquanto perplesso. Come dargli torto? Dunque c’è chi si aspetta un nuovo messaggio da parte di Mimma, nella puntata di questa sera. D’altra parte pare che alla Fusco non sia andato giù il bacio tra il giornalista e la De Donà; di conseguenza non si può escludere un confronto in diretta o una nuova “lettera” rivolta al compagno.

Attilio Romita choc su Oriana Marzoli, "Buona per una bottarella"/ Polemiche e...

Mimma Fusco ancora arrabbiata con Attilio Romita?

Sbriciando sui social e analizzando gli sfoghi della Fusco nei giorni scorsi, l’ipotesi di ulteriori sviluppi è tutto sommato realistica, anche considerando le dinamiche del programma. La compagna di Romita, infatti, ha dimostrato di non aver apprezzato in alcun modo il malizioso episodio del gioco della bottiglia e dopo aver sbottato seccamente su alcune pagine social, Mimma ha appunto preparato una lettera per il giornalista, con un passaggio che ad alcuni è parso come una sorta di avvertimento piuttosto che un incoraggiamento. “Cerca di essere sempre te stesso…”, gli ha detto. Una stoccata, forse, che pone delle riflessioni sul messaggio dai toni amorevoli inviato nel corso della puntata del 7 novembre del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Mimma Fusca, la compagna di Attilio Romita furiosa dopo bacio con Giaele/ "Non ti vergogni?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA