Mimma Fusco lascia Attilio Romita in diretta al GF Vip?/ Signorini allarma: “Gli ha scritto una lettera”

Potrebbe essere in arrivo per Attilio Romita una nuova e amara sorpresa al Grande Fratello Vip 2022. Sabato scorso il giornalista ha scoperto il forte malumore della compagna Mimma Fusco di fronte alle sue dichiarazioni piccanti nei confronti di Sarah Altobello. Dispiaciuto e amareggiato, Attilio si è scusato, capendo di aver forse esagerato, anche se per scherzo. Ha quindi promesso eterno amore a Mimma, dicendole ‘Non ti tradirò mai!’, eppure sembra che la donna sia decisa a non perdonarlo.

Alfonso Signorini ha infatti annunciato, nel daytime che anticipa la diretta del Grande Fratello Vip del 12 dicembre, che Mimma Fusco ha scritto una lunga lettera per Attilio Romita, lettera che questa sera gli verrà letta in diretta. Che la donna abbia deciso di lasciarlo proprio con una missiva letta al GF Vip? E quale sarà in quel caso la reazione di Romita?

Mimma Fusco ha scritto una lettera ad Attilio Romita: cosa accadrà al GF Vip?

Mimma Fusco ha d’altronde palesemente rivelato la sua delusione nei confronti di Attilio Romita sui social in tutti questi ultimi giorni. Lo ha appellato ‘patetico’ e ha espressamente detto di non riconoscerlo e di essere “una donna ferita”. In una delle ultime risposte date su Twitter, nello specifico ad un utente che le chiede perché abbia lasciato andare Attilio al GF Vip, lei ha risposto: “Lo hai mandato?!? Non è minorenne, non è mio figlio e non sono il suo tutore visto che è un soggetto in grado di intendere e volere. In una coppia, ci dovrebbe essere fiducia e rispetto. Io avevo fiducia di lui.” Parole queste di una donna molto delusa che potrebbe dunque aver deciso di lasciare il suo compagno.

