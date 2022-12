Attilio Romita attratto da Sarah Altobello: “La porterei nel van e…”/ La compagna Mimma furiosa: “Patetici”

Attilio Romita fa una confessione hot su Sarah Altobello al GF Vip: “La porterei nel van e…”

Sarah Altobello ha ammesso sin dal primo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 di avere un debole per Attilio Romita. Lo ha dichiarato apertamente anche a lui, dicendosi comunque rispettosa del rapporto del giornalista con la compagna Mimma Fusco. Eppure nelle ultime ore Attilio ha perso un po’ dell’autocontrollo mantenuto fino ad oggi, ammettendo che Sarah non gli è del tutto indifferente e che anzi ora le pulsioni fisiche iniziano a farsi sentire.

Chiacchierando in giardino con Antonino Spinalbese, Attilio ha confessato tutto: “Senti Antonino, prima ero imperturbabile, adesso però comincio ad andare in ansia. – ha esordito, lasciandosi andare ad una dichiarazione piccante su Sarah – Perché sono sincero, ora mi verrebbe voglia di prenderla, portarla nel van e… Fino ad oggi per me è stato facile fare il misogino, quello che odia le donne, manco le guarda. Adesso è dura, è bastato uno sfioramento e una cosa e io adesso ce l’ho qui che… Però non posso farlo. Andando avanti non è facile mi capisci?”

Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita, replica alla sua confessione su Sarah

Ovviamente la piccante dichiarazione di Attilio Romita non è sfuggita al pubblico e in poco tempo il video è diventato virale, arrivano fino alla compagna dell’uomo. Mimma Fusco ha commentato particolarmente stizzita alle parole di Attilio in una serie di tweet anche ironici.

“Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. – ha esordito Mimma Fusco – Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni.” ha tuonato infine la donna. Crisi in vista?

Attilio che confessa di voler portare Sarah nel van proprio oggi che è il compleanno della compagna, io non#GFvippic.twitter.com/Ze2y1RLlrm — Paola. (@Iperborea_) December 6, 2022













