Mina: chi è, la storia discussa con Corrado Pani, la nascita di Massimiliano Pani/ Ospite a Sanremo 2023?

Mina torna sul palco dell’Ariston? Amadeus tenta il colpo grosso ma…

Mina torna a mostrarsi al pubblico. Prossimamente uscirà un documentario che ripercorrerà la carriera e la vita di una delle cantanti italiane più apprezzate. Il figlio Massimiliano Pani lo ha annunciato in un’intervista al Messaggero: “Questo documentario permetterà al pubblico di tornare a vedere Mina in faccia”. I filmati che comporranno il documentario, che non ha ancora un titolo, sono tratti da cento ore di girato inedito risalente al 2001, l’anno in cui l’allora 60enne cantante accettò di essere ripresa nel suo studio a Lugano: da quelle sessioni fu tratta una clip che fu trasmessa sul portale di Wind.

Per Mina si era a lungo vociferato di un tentativo di Amadeus di portarla sul palco dello scorso Festival di Sanremo. Tentativo mai confermato e comunque non realizzato anche se qualcuno spera di nuovo per la prossima edizione del Festival. Proprio durante la conferenza stampa di Arena 60,70, 80 e 90 Amadeus aveva rivelato di aver pensato a Mina come grande protagonista del Festival di Sanremo 2023: “Sarebbe un sogno bellissimo. Tutti hanno questo sogno impossibile. Farei di tutto per portare Mina sul palco, anche riprenderla di nascosto con il telefonino o portare un suo ologramma. Ma ovviamente tutto deve partire dalla sua volontà. Non c’è un progetto vero e proprio da parte mia, c’è un desiderio, quello sì”.

Chi è Mina, l’esordio ne Il Musichiere e i successi

Mina ha debuttato in televisione nel 1959 nel programma Il Musichiere. Ha solo 18 anni quando, a Forte dei Marmi, accetta la ‘sfida’ lanciata dagli amici di salire sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta dopo l’esibizione dell’orchestra di Don Marino Barreto. E’, di fatto, la sua prima esibizione. Pochi giorni dopo diventa la voce femminile degli Happy Boys, un gruppo che in quegli anni ‘tirava’ molto. L’incontro con Davide Matalon, suo primo discografico, le cambia la vita. Inizia a partecipare alle competizioni canore e nel 1960, quando presenta Tintarella di Luna, esplode il fenomeno Mina che verrà ribattezzata ‘La tigre di Cremona’. Seguiranno le sue due uniche partecipazioni al Festival di Sanremo e il successo planetario de Il cielo in una stanza, scritta da Gino Paoli.

Quando all’Ariston porta Le mille bolle blu, il pubblico non riesce ad essere al passo coi ‘suoi’ tempi e per la cantante arriva un deludente quarto posto che la convince a non prendere più parte alle competizioni canore. Poco male, perché ormai le sue canzoni e la sua impressionante voce sono già arrivate in tutto il mondo. Seguiranno altri successi e, soprattutto, Mina diventerà un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Il 23 agosto del 1978 è alla Bussola di Marina di Pietrasanta, dove tutto era iniziata. Sarà quello l’ultima apparizione pubblica di Mina, che decide di ritirarsi all’età di soli 38 anni pur continuando la sua carriera nei 40 anni successivi.

Sono innumerevoli i flirt che dalla fine degli anni ’50 in poi sono stati attribuiti a Mina. Tante, in ogni caso, sono state le storie importanti. La prima, probabilmente la più celebre, è quella con Corrado Pani. Una relazione iniziata negli anni ’60 che fece scalpore, dal momento che l’uomo era sposato (anche se separato in casa). Lo scandalo, però, fu tale da compromettere temporaneamente anche la carriera della cantante. Nel 1963 arriverà Massimiliano, primo figlio di Mina, ma la coppia si sfalderà poco dopo anche a causa dell’incessante trambusto mediatico.

Successivamente, la ‘Tigre di Cremona’ avrà una storia con il musicista e compositore Augusto Martelli prima di sposare Virgilio Crocco ne 1970. Dal giornalista avrà la seconda figlia, Benedetta. Nel 1973, però, Crocco muore in un terribile incidente stradale negli Usa. Alla fine degli anni ’70, Mina incontra un amico di vecchia data, il cardiologo Eugenio Quaini. Tra i due nascerà una storia d’amore intensa che culminerà, nel 2006, in un matrimonio in gran segreto.











