Mina Fossati, “Tex Mex”: singolo da oggi/ Video, album in collaborazione: 11 inediti

Esce oggi, giovedì 7 novembre, il brano “Tex Mex”, primo singolo estratto dall’album Mina Fossati e che vede la collaborazione dei due grandi nomi della musica italiana. I due protagonisti del panorama musicale italiano, si incontrano per la prima volta dando vita ad una coppia inedita, in vista di una collaborazione anticipata dall’uscita del singolo Tex Mex, uno degli undici brani inediti che compongono il nuovo lavoro discografico in uscita il prossimo 22 novembre. Mina e Ivano Fossati, in occasione della nuova canzone, hanno unito le loro voci magiche dando vita ad un brano dal sound blues-rock, mescolato al tempo stesso ad atmosfere tipicamente latine. Tex Mex vanta la firma del cantautore ligure ma è cantato a due voci in una sorta di botta e risposta che intrattiene fino all’ultima nota. Il brano rappresenta un vero e proprio inno all’amore che illude, tradisce e perdona ma che lascia aperta la porta anche agli eterni ritorni. “Ma guarda tutti quelli laggiù come ballano e si baciano, con che sguardi si ingannano, per un’occhiata così anche tu mi hai desiderata e allora sono tornata”, canta in merito Mina.

MINA FOSSATI, “TEX MEX”: DA OGGI IL SINGOLO DEL NUOVO ALBUM

In contemporanea all’uscita del primo singolo dell’album Mina Fossati, esce nella medesima giornata anche il video della canzone Tex Mex. Prodotto da Massimiliano Pani – figlio della cantante -, la regia è di Mauro Balletti, ovvero lo storico art director che ha firmato tutti i progetti della “tigre di Cremona”. Ambientato in un immaginario Tex-Mex, appunto, vede protagonista un uomo che si ritrova a vivere uno strano presente ma che ci regalerà un finale spiazzante. E sempre oggi, come rammenta TgCom24, esce anche il trailer del nuovo film di Ferzan Ozpetek, “La Dea Fortuna”, che vanta tra i brani della colonna sonora anche il brano “Luna Diamante”, contenuto sempre nell’album Mina Fossati. In questo caso, al centro della storia il valore della fatica e dell’attesa ma anche del perdono e, ancora una volta, del ritrovarsi. La canzone lascia trapelare una Mina del tutto inedita con una potenza “cruda” e sincera, cantato quasi totalmente da Mina, con i vocalizzi finali affidati al collega Fossati.





