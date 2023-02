Minnie Minoprio, chi è/ Da Walter Chiari a concorrente di The Voice Senior 2023

Minnie Minoprio, chi è: la carriera

Minnie Minoprio sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 2o febbraio, di Oggi è un altro giorno. Minnie Minoprio, pseudonimo di Virginia Anne Minoprio, è nata a Ware, a circa 30 km a nord del centro di Londra, nel 1942. L’esordio sulle scene teatrali londinesi è avvenuto nel 1957, quando aveva solo 15 anni. Nel 1959 è stata notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che la vollero nella commedia “Io e la margherita”. Successivamente Garinei e Giovannini l’hanno chiamata nel ruolo di Bonita in “Ciao Rudy”.

In Italia ha mosso i primi passi nel mondo del jazz, in teatro ed è apparso in televisione in molti varietà quali “Noi maggiorenni” e “Noi canzonieri”. Minnie Minoprio ha lasciato il mondo dello spettacolo nel 1992: “Ero stufa, stanca.. Io ero dall’età di 15 anni che lavoravo e non mi sentivo di dover andare a portare il curriculum a dirigenti e a far capire che ero in grado di sostenere un ruolo in uno spettacolo”, ha dichiarato in passato a Intervisteromane.

Minnie Minoprio concorrente di The Voice Senior

Minnie Minoprio è una concorrente della terza edizione di The Voice Senior. La cantante si è esibita in una cover di “Careless Whisper” di George Michael, che ha conquistato tutti e quattro i giudici. “Ma sei in gara? Ah, non sei un’ospite!“, ha esclamato Loredana Berté, sinceramente stupita. La cantante ha detto: “Che piacere, che emozione, sono emozionatissima. Avevo tanta nostalgia di voialtri, molti di voi avete cominciato con me, con Loredana abbiamo navigato all’inizio”. La showgirl, 80 anni, ha poi scelto di entrare nel team di Clementino: “Adoro tutti, perché con tutti ho qualcosa in comune, come l’amore per la musica, io sono qui perché mi voglio divertire, devo andare con un coach che mi assomiglia, che abbia una cultura musicale ma che sia anche un po’ ignorante, quindi Clementino”.

