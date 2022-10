Minorenne aggredito a coltellate a Prato/ Giovane colpito all’addome: è grave

Aggressione choc quella avvenuta ieri attorno alle ore 19:00 in quel di Carmignano, in provincia di Prato, dove un ragazzino minorenne è stato ferito dopo essere stato raggiunto da una coltellata in via Ceppo. Come riferito dal sito del quotidiano La Nazione, l’episodio si è verificato nel centro storico della cittadina del pratese, e la vittima è stata raggiunta da un fendente all’addome. Il giovane è stato soccorso in condizioni gravi, ma fortunatamente sembra che non sia in pericolo di vita, e al momento si trova presso l’ospedale Santo Stefano dove è stato ricoverato ieri sera, subito dopo il fattaccio, in codice rosso, soccorso dagli uomini del 118.

Il ragazzo, nonostante la ferita gravissima a seguito dell’aggressione, è sempre rimasto cosciente, ma non ha saputo fornire alcuna spiegazione in merito all’aggressione subita. Stando a quanto sottolineato dal quotidiano La Nazione, al momento dell’aggressione il centro storico di Carmignano era praticamente deserto, di conseguenza nessuno ha potuto assistere alla tragica scena o per lo meno fino ad ora non è emerso nessuno che abbia saputo fornire una testimonianza di quanto avvenuto.

MINORENNE AGGREDITO A COLTELLATE A PRATO: LE IPOTESI AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI

Non si sa quindi se sia stata un’aggressione avvenuta durante una lite fra giovani, cosa tutt’altro che rara in questi ultimi mesi, oppure, un tentativo di rapina, o magari una semplice “disputa” fra due giovani. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere che la vittima sia arrivata a piedi nel luogo segnalato proveniente dal parcheggio del fontanello, per incontrare qualcuno, e forse i due abbiano poi litigato.

I carabinieri hanno aperto le indagini e hanno ascoltato alcune persone ma sarà fondamentale visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, a cominciare da quelle del distributore di benzina e dalla caserma dei carabinieri, prossime al luogo dell’aggressione. Come ricorda La Nazione, il parcheggio del fontanello, non troppo distante da via Ceppo, è stato protagonista nelle ultime settimane di numerosi atti di vandalismo ai danni delle auto parcheggiate: non è da escludere che gli episodi siano collegati.

