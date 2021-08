Minori affidati, “persi” 30mila bimbi in Italia/ Bellucci (FdI) “Non c’è un registro”

30mila bambini “persi” dallo Stato italiano: questo è il dato clamoroso riportato sull’edizione del quotidiano “Il Tempo” in edicola oggi, mercoledì 11 agosto 2021, a seguito di un’inchiesta giornalistica eseguita sui minori affidati alle case famiglia. Una categoria talmente nutrita che non si sa neppure da quanti esseri umani sia composta. L’ultimo censimento eseguito dal Ministero della Giustizia parla di poco più di 12mila bambini, mentre le associazioni impegnate nel settore riferiscono stime attorno alle 44mila unità.

Pur ricordando che spesso gli interventi in questo campo contribuiscono a sottrarre il minore da situazioni di violenza e di pericolo per la sua incolumità, alcune fonti statistiche consegnano una realtà che vale dai 5 ai 12 miliardi di euro, con un “tariffario” che va dai 100 ai 400 euro a bambino, oltre l’indotto. Questa è l’argomentazione su cui le mamme coraggio chiedono di riflettere e indagare a Montecitorio, tanto che il prossimo 30 agosto saranno di nuovo lì, in piazza, davanti alla Camera dei Deputati, per chiedere non giustizia, bensì la garanzia del diritto all’amore.

MINORI AFFIDATI, BELLUCCI: “LO STATO DEVE VERIFICARE”

Proprio mediante le colonne de “Il Tempo”, l’onorevole Maria Teresa Bellucci, portavoce di Fratelli d’Italia, ha annunciato battaglia su quest’argomento, sottolineando la necessità di una riforma repentina ed evidenziando che “non esiste un registro, ossia nessuno sa con certezza quanti bambini in questo momento siano in casa famiglia. Cioè, lo Stato che ha il compito di monitorare e verificare, se vogliamo anche l’erogazione dei servizi, non può farlo, perché non sa quanti siano i minori allontanati dalle famiglie, come e perché siano stati presi questi provvedimenti così duri, e se l’allontanamento sia poi la misura più adatta per ogni singolo caso”.

Di fatto, siamo completamente al buio in merito a questa tematica e Bellucci ha aggiunto che quando scoppiò il celebre caso Bibbiano, fu avviata un’indagine conoscitiva: “I magistrati si presentavano con i brogliacci delle udienze perché non esiste un supporto, informatico e non. Da quell’indagine emerse che da gennaio 2018 a luglio 2019 i minori in casa famiglia fossero 12.338, vale a dire 23 minori al giorno allontanati dal proprio nucleo affettivo. Secondo le associazioni, invece, sarebbero oltre 44mila”. Dati su cui occorre fare assoluta chiarezza. Quanto prima.



