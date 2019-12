Miracoli a Natale/ Film su Canale 5: commedia per le festività (oggi 24 dicembre)

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per il pomeriggio di questo martedì 24 dicembre 2019 a partire dalle ore 16:45 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Miracoli a Natale (titolo originale in lingua inglese A Christmas in Vermont). Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 e che è stata immediatamente distribuita nel settore dell’home video ed in particolar modo sul circuito televisivo. La regia è stata affidata al cineasta americano Fred Olen Ray il quale si è occupato anche del soggetto della sceneggiatura. Nel cast del film sono presenti diversi attori che sono conosciuti anche e soprattutto in Italia per le loro e performance tra cui ricordiamo Abigail Hawk, Chevy Chase, David O’Donnell, Howard Heeseman e Morgan Fairchild.

Miracoli a Natale, la trama

Riley è una giovane donna in carriera che poco alla volta sta cercando di ottenere un certo successo nel proprio ambito il piede potrebbe permettere di gettare le basi anche per una vita sentimentale confortevole sotto tutti i punti di vista. Grazie alle proprie esperienze pregresse e soprattutto grazie alla possibilità di un apposito corso formativo lei riesce ad entrare all’interno di una delle più importanti holding di tutti gli Stati Uniti d’America. Le vengono affidati nel giro di pochi mesi importanti incarichi nel corso dei quali dimostrerà tutte le proprie competenze e soprattutto la capacità di saper ottenere gli obiettivi prefissati dalla dirigenza della stessa azienda. Un giorno il proprio diretto superiore la contatta per metterla a conoscenza delle esigenze di dover partire per una piccola cittadina del Vermont in prossimità delle festività di Natale per occuparsi di una filiale nella stessa agenzia che tuttavia in relazione ad alcune difficoltà economiche dovrà essere chiusa in maniera permanente. Insomma il suo compito dovrebbe essere quello di liquidare l’azienda e purtroppo mettere in difficoltà i vari dipendenti che ne fanno parte.

Una volta arrivata sul posto non dice a nessuno il vero motivo per il quale è stata inviata nella piccola filiale il che le permetterà di entrare nel tessuto sociale della piccola cittadina e soprattutto di capire come quel piccolo posto sperduto del Vermont sia molto legato a l’esito è al destino della filiale nella stessa agenzia. Poco alla volta la donna si renderà conto che chiudendo quella filiale sarà un po’ come condannare a morte l’intera comunità. Inoltre in maniera inaspettata durante questa esperienza per nulla semplice la donna farà la conoscenza di una persona speciale che le farà battere fortemente il cuore proprio in prossimità delle feste natalizie. Insomma per la prima volta nella propria vita si renderà conto di essere perdutamente innamorata è che questi possa essere effettivamente luogo ideale con cui costruire una splendida famiglia magari anche lontano dal caos cittadino.



