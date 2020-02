Miral Rivalta, figlia Rula Jebreal/ Chi è? Le lacrime e lo sguardo di Amadeus

Miral Rivalta è la figlia di Rula Jebreal, protagonista nella platea del Teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Mentre la madre recita uno straordinario monologo sulle donne e sul rispetto per essere la ragazza è decisamente commossa e alla fine deve asciugarsi gli occhi dalle lacrime. Non sappiamo moltissimo di lei se non che è figlia della giornalista palestinese e dello scultore bolognese Davide. Ragazza splendida sui social network posta alcune foto della sua vita privata dalla quale sembra emergere che ha un ragazzo al suo fianco.

La vediamo inoltre impegnata in lunghe passeggiate e la natura. Per la serata di Sanremo 2020 ha deciso di vestire uno splendido abito nero, poco truccata al naturale ci mostra un viso davvero particolare e che riprende i lineamenti orientali della mamma. Amadeus alla fine decide di dedicare delle parole anche a lei, felicissimo di avere la madre sul palcoscenico e in grado di commuovere non solo il conduttore ma tutti gli italiani. In primis proprio Miral ha accusato il colpo, dimostrandosi commossa per le parole della mamma che riguardano in quanto donna anche la sua vita. Chissà che nelle prossime serate non avremmo la possibilità di vedere anche lei sul palcoscenico.

