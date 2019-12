Mireille Mathieu/ Una fortuna da 275 milioni grazie al talento (Concerto di Natale)

Chi è Mireille Mathieu?

Per Mireille Mathieu la 27esima edizione del Concerto di Natale 2019 è un’apprezzatissima seconda volta. La cantante si è esibita insieme al resto dei colleghi italiani e internazionali il 14 Dicembre in Vaticano. Alle 17 in Aula Paolo VI in Vaticano, la voce di Mireille ha incantato i presenti, ricordando a tutti la ragione per la quale le sue straordinarie interpretazioni canore l’hanno consacrata al ruolo di cantante più pagata al mondo. La notizia è apparsa qualche giorno fa su People whit money, dove in vetta alla classifica spicca proprio il suo nome. Al primo posto, fra i cognomi dei cantanti più pagati al mondo c’è proprio colei che ha intona almeno una volta canzoni del calibro di: La vie en rose, Une Femme amoureuse, La Palome Adieu. La lista pubblicata su People Mercoledì 18 Dicembre, mostra un fatturato di 96 milioni di dollari solo nell’anno 2018/2019, segnalando uno stacco di oltre 60 milioni di dollari con la vicina di secondo posto.

Mireille Mathieu, una fortuna da 275 milioni di dollari

L’entità complessiva della sua fortuna si aggira intorno ai 275 milioni di dollari: una cifra da capogiro che Mireille Mathieu ha costruito nel tempo, grazie ad operazioni finanziarie volte principalmente all’investimento azionario del suo patrimonio. Cavalcare il business per la Mathieu è come sfondare una porta aperta, le attività commerciali che ha curato negli anni si sostanziano in diverse opportunità di guadagno. Le appartengono: una catena di ristoranti parigini, una squadra di calcio, un brand di produzione di Vodka, un profumo per ragazzi e persino una linea di moda. É di qualche ora fa, invece, la notizia che a 73 anni la cantante pare abbia avuto l’idea di separarsi dall’ultimo compagno al quale era legata.

Lite col compagno?

Le indiscrezioni che hanno fatto trapelare la notizia riguardano alcuni avvistamenti sospetti della Mireille Mathieu senza la presenza del compagno. Sarà vero? Eppure, importanti siti di gossip francesi non più tardi di un giorno fa, avevano dichiarato di aver visto Mireille e il suo compagno passeggiare per le vie della città alla ricerca di gioielli. Si vociferava che l’acquisto imminente della coppia fosse proprio la fedina, a testimonianza di una dichiarazione di fidanzamento ufficiale. Pare che, secondo fonti ben informate, i due presto convoleranno a nozze. A chi dobbiamo credere? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più. Intanto, quel che è certo è che la sua presenza al Concerto di Natale 2019 sarà un valore aggiunto.



