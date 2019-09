Mirella Costa/ La prima moglie di Roby Facchinetti: un amore lungo 9 anni

L’incontro fra Mirella Costa e Roby Facchinetti è avvenuto prima degli anni Settanta, quando i due decideranno di convolare a nozze. Per la nota voce dei Pooh si tratta di un momento speciale e non solo dal punto di vista privato. In quel momento infatti decide di fare un passo in avanti e trasformare il suo ruolo nella band, continuando a scrivere i testi delle canzoni e rivestendo i panni di leader, diventando a tutti gli effetti la voce ufficiale dello storico gruppo italiano. In parallelo Mirella diventa invece la sua roccia a casa, la donna che lo affiancherà nel primo picco di popolarità e che gli regalerà ben due figlie. La prima nel ’72, Alessandra, a cui il padre dedicherà l’album omonimo, mentre la seconda, con cinque anni di differenza rispetto alla sorella maggiore, è Valentina. Di Mirella invece si sa ben poco, se non quelle poche notizie legate alla durata del suo matrimonio con Roby. Come sanno bene i suoi ammiratori, l’artista e la prima moglie rimarranno insieme solo fino al ’79, dopo nove anni dal patto suggellato all’altare e tre anni dopo la nascita della loro secondogenita.

Mirella Costa: la prima moglie di Roby Facchinetti

Le poche notizie che possiamo trovare su Mirella Costa sono tutti dei regali della sua primogenita Alessandra, diventata famosa come stilista e nata dal suo matrimonio con Roby Facchinetti. Il volto storico dei Pooh e l’intera band verranno omaggiati oggi, giovedì 12 settembre 2019 con una puntata speciale di Techetechetè, che dedicherà di sicuro una parte del tributo ai suoi rampolli. Mirella forse è stata a lungo l’ombra del tastierista, ma anche il suo primo grande amore. “Ci hanno sempre aiutato a capire chi eravamo“, dice infatti Alessandra a Il Corriere della Sera parlando dell’importanza che Roby e Mirella hanno avuto nella crescita delle loro due figlie. Oggi invece Mirella è nonna di un bimbo: Valentina ha dato alla luce appena due anni fa il figlio Andrea Francesco, per ora l’unico nato dalla sua secondogenita. Una bella differenza rispetto all’ex marito Roby, che quest’anno ha potuto stringere fra le braccia il suo sesto nipotino, Alessandro. Nelle varie interviste però l’icona dei Pooh ha sempre parlato di famiglia allargata e di ottimi rapporti con tutte le sue ex, fra cui quindi dobbiamo per forza far rientrare Mirella. Un testimone che ha poi lasciato al figlio Francesco Facchinetti, che ha vissuto una storia familiare simile a quella del padre.

