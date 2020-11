Miriam Galanti, fidanzata Gilles Rocca/ “Sex symbol? Lui per me è un’altra cosa”

Qualcuno ha creduto che tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando potesse nascere del tenero, d’altronde la passione e il feeling tra i due sul palco di Ballando con le stelle è evidente puntata dopo puntata. La verità è invece che nel cuore di Gilles c’è spazio solo per una donna: la sua fidanzata Miriam Galanti. I due sono legati da tanti anni e vivono insieme. Il loro è un rapporto solido ma non senza le difficoltà di una coppia, difficoltà cresciute quando nella loro vita è arrivata la popolarità. In un’intervista rilasciata a DonnaPop, è stata proprio la Galanti a parlare di Gilles e di questi ostacoli. Prima, però, ha sottolineato il grande amore che la lega a Rocca: “Per me Gilles è il mio ragazzo, è la persona con cui mi sveglio la mattina in pigiama e che è al mio fianco da tanti anni”.

Miriam Galanti e il rapporto con Gilles Rocca: le difficoltà non sono mancate

Di certo per Miriam, Gilles Rocca non è solo quanto appare in Tv: “per me è un’altra cosa rispetto al sex symbol, – ha infatti sottolineato la giovane attrice – termine che tra l’altro non ho mai amato perché presuppone un qualcosa che è legato ad uno stereotipo. Io so chi è lui al di là di ciò che appare e questo è ciò che nutre il nostro rapporto.” Così la Galanti ha chiarito: “Certo non ti nascondo che all’inizio non è stato facile perché la nostra privacy è stata invasa da un momento all’altro, – tuttavia – siamo riusciti a gestire la situazione parlando molto e soprattutto fidandoci l’uno dell’altra.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA