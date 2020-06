Miriam Leone/ “Niente matrimonio con Paolo Cerullo! La popolarità? Per me conta”

Miriam Leone si è confidata alle pagine del settimanale Grazia, ammettendo di aver trascorso la quarantena anche a riflettere sulle proprie ambizioni e sulla possibilità di una vita dai ritmi differenti. “Sono in un momento di grande accettazione, mi voglio più bene del solito. – ha ammesso la bellissima attrice – In passato ho snobbato la serenità, pensavo sempre che la vita dovesse essere una girandola di emozioni forti, invece adesso apprezzo la dolcezza”. Miriam ammette che, nonostante le soddisfazioni sul piccolo schermo, la vera gioia è arrivata col cinema: “La tv in diretta mi ha insegnato la puntualità e a fingere di stare bene anche se hai la febbre. Ma non era un ambiente adatto a me, così ho scelto di andarmene senza sapere con quali esiti” – ha spiegato l’attrice – “Lì per lì tutti mi sconsigliarono di farlo e, dal punto di vista economico, fu una scelta irrazionale. Ma decisi che avrei fatto come volevo. Alla peggio avrei sbagliato da sola”.

Miriam Leone conferma: “Niente nozze con Paolo Cerullo!”

A Grazia, l’ex Miss Italia ha parlato di popolarità, svelando che nella sua vita: “Conta, perché noi attori senza pubblico che faremmo? Chiusi a declamare nelle nostre camerette? Quando facevo la tv del mattino mi piaceva da pazzi incontrare la gente per strada, le signore al mercato e chiacchierare con loro. – e ancora – Oggi cerco di tenere sempre vivo il contatto attraverso i social”. Parlando di gossip invece, Miriam Leone torna sulla notizia del matrimonio col fidanzato, il musicista Paolo Cerullo: “L’ho letto anch’io e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”. Così l’attrice ha concluso: “Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”.



