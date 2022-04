Miriam Milani, fidanzata Andrea Dianetti/ Vacanza romantica d’amore in Costiera

Miriam Milani è la fidanzata di Andrea Dianetti, ex alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si conosce davvero poco sulla loro storia d’amore, anche se proprio l’attore e doppiatore sui social ha pubblicato alcune foto che li ritraevano insieme durante una vacanza romantica in Costiera Amalfitana. L’attore, conduttore televisivo e radiofonico è molto innamorato di Miriam e non lo nasconde affatto, visto che sui social ha condiviso con il suo pubblico una serie di video e fotografie a conferma del loro amore. Non solo, insieme si sono concessi anche un gustosissimo pranzo con vista da sogno al Garden Ravello Restaurant & Hotel per poi trascorrere un pomeriggio nella bellissima Amalfi.

Un weekend romantico che la coppia ha concluso con un giro di shopping e una cena romantica presso la Torre Normanna di Maiori. Ma chi è Miriam Milani? Non è dato sapere di più sulla fidanzata dell’attore e doppiatore.

Chi è Andrea Dianetti, ex Amici di Maria De Filippi

Classe 1987, Andrea Dianetti è nato il 9 maggio a Roma sotto il segno zodiacale del Toro. Sin da bambino sognava di fare l’attore e per questo si è impegnato sin da ragazzino studiando danza e arte drammatica. Nel 2005 approda nella scuola di Amici di Maria De Filippi entrando come alunno nella classe di recitazione conquistando la seconda posizione durante la serata finale. Il talent show è la sua grande occasione visto che gli consente di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico, ma soprattutto dagli addetti ai lavori.

Dopo Amici ha condotto diversi programmi televisivi: da “Cartoon Network Studios” a “iCrew”, ma è stato anche inviato per il programma musicale “Music Summer Festival” su Canale 5 con Diana Del Bufalo, ex alunna di Amici con cui ha un bellissimo legame di amicizia. Non solo, ha lavorato anche come doppiatore, regista di web series e cantante visto che ha duettato con Alexia nel brano Come nessuno!

