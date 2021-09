Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6/ Il consiglio di Pago: “Essere se stessi”

Miriana Trevisan sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, la conferma arriva dal sito Davidemaggio.com. La sesta edizione del reality show sarà condotta da Alfonso Signorini e debutterà il prossimo lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Miriana Trevisan, 48 anni, partecipa al GF Vip dopo aver partecipato nel 2007 all’Isola dei Famosi, vinta da Manuela Villa. L’ex velina torna nella casa di Cinecittà dopo la breve apparizione nel gennaio 2020, quando tra i concorrenti del reality c’era Pago, suo ex marito e padre di suo figlio. Un paio di mesi fa Pacifico Settembre, in arte Pago, ha così commentato le voci sulla possibile partecipazione della ex moglie al Grande Fratello Vip 6: “Non so se questa notizia sia vera o meno. Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento, anche perché lei ha già partecipato all’Isola dei Famosi tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi”, ha detto a Super Guida Tv.

Miriana Trevisan "Grande Fratello Vip? Contatti con Mediaset"/ "Manca il contratto"

Miriana Trevisan e i concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nella casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan troverà Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. La loro presenza è stata confermata sui profili social del talent. Nelle scorse settimane è anche stato fatto il nome del giovanissimo Tommaso Eletti, già protagonista dell’ultima edizione Temptation Island, di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Smentita, invece, la presenza di Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ’signor’ Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la casa…”, ha fatto sapore Alfonso Signorini dalla pagine di Chi.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan "Bullismo su mio figlio Nicola"/ "È il mio eroe", e sul GF Vip...Miriana Trevisan/ "Io e Pago ci incontriamo ogni giorno. Tale e Quale? È portato!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA