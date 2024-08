Miriana Trevisan ha fatto voto di castità: la rivelazione

Sono diversi anni che la vita della celebre showgirl ed ex moglie di Pago ha subito un forte cambiamento, come raccontato dalla stessa Miriana Trevisan a Storie di donne al bivio di Monica Setta, trasmissione nella quale la ex concorrente del Grande Fratello si è aperta soffermandosi su tutto ciò che è cambiato: “Sto frequentando un gruppo di preghiera, sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni” ha spiegato la showgirl che negli ultimi tempi ha anche provato a riavvicinarsi agli uomini ma forse senza ottenere i risultati sperati.

Sempre a Storie di donne al bivio, Miriana Trevisan ha raccontato alcuni dettagli su questo suo legame con il gruppo di preghiera, dove tra canti, balli e orazioni molto forti sia al mattino che alla sera.

Miriana Trevisan confessa: “Ho bisogno di amore”

Aver abbracciato la castità per la conduttrice non significa abbandonare a priori la sua vita passata, fatta comunque di presenze maschili, di un ex marito come Pago e di ex fidanzati, inoltre non è mancato qualche tentativo con altri uomini non andati però come sperato, ma questo non ha placato la fame d’amore di Miriana: “Poi ovviamente ho tentato in questi anni di non chiudermi, c’è stato un bacio, ma non è andata bene, ho visto che dopo, per due giorni non stavo bene, non aveva senso, ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta” ha confidato a Storie di donne al bivio di Monica Setta.

Adesso per Miriana Trevisan è arrivato quel momento di fare una pausa con il suo corpo, di lasciarsi andare ad altri generi di emozioni in attesa che magari possa scattare una nuova scintilla sentimentale, per adesso l’uomo più importante della sua vita resta il figlio Nicola.