Miriana Trevisan e Gianmaria festeggiano la crisi di Soleil/ “Segnale pazzesco”

I nemici di Soleil Sorge festeggiano la sua sconfitta

Per la prima volta dall’inizio del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge non è risultata la preferita dal pubblico al televoto. L’influencer è stata battuta da Nathaly Caldonazzo che ha conquistato il 63% delle preferenze. Un forte segnale dentro la casa di Cinecittà, che è stato accolto con entusiasmo dai “nemici” dell’influencer italo-americana. Dopo la puntata, infatti, Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni hanno festeggiato l’amara sconfitta di Soleil. Secondo Miriana i risultati del televoto sono stati influenzati dalla guerra scoppiata dentro la casa per le dichiarazioni di Katia Ricciarelli, che non ha ricevuto nessun provvedimento da parte del Grande Fratello: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano”, ha detto l’ex velina, come riporta Biccy.

Soleil Sorge abbandona il GF Vip? "Non ce la faccio più"/ Crisi dopo il televoto

Miriana Trevisan: “Il pubblico ha capito”

Miriana Trevisan ha poi commentato il fotomontaggio mostrato a inizio puntata di Katia, Soleil e Manila nei panni delle gemelle di “Shining”: “Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia”. Secondo Jessica Selassié la vittoria di Nathaly Caldonazzo è dovuta ai voti congiunti dei loro fan: “Il pubblico ha parlato in qualche modo. Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai visto? Se l’ha fatto significa che erano uniti tutti i nostri fan nel votare lei. Questa è la prima volta che Sole non è la preferita!”. Anche Gianmaria Antinolfi, che nelle ultime settimane si era riavvicinato a Soleil per sparlare di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha festeggiato la sconfitta della Sorge: “Quando ho sentito il nome ‘Nathaly sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto. Ho proprio urlato ‘come godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita”.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran, Soleil Sorge in allarme/ Sophie Codegoni "o amiche oppure si scannano"Miriana Trevisan attacca Manila "Schierata con chi mi ha colpito personalmente"/ Frattura insanabile?

© RIPRODUZIONE RISERVATA