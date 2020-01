Miriana Trevisan, ex di Pago/ “Ritorno di fiamma? Siamo ancora legati, tra di noi…”

Miriana Trevisan, ex moglie del cantante Pago (alias Pacifico Settembre), concorrente del Grande Fratello Vip 4, è ricomparsa in queste ore sui social a rispondere alle richieste dei suoi follower circa un presunto ritorno di fiamma con il suo ex marito. Sono in molti, infatti, sugli spazi digitali di Instagram (e non solo) a sognare un riavvicinamento fra i due, che, nonostante la separazione, in tutti questi anni si sono sempre rispettati e voluti bene, crescendo amorevolmente il loro unico figlio, Nicola. La showgirl, tuttavia, intervenendo in replica ai numerosi commenti speranzosi dei suoi fan su Instagram, ha affermato: “A tutti voi romantici che sognate un ritorno d’amore tra me e Paci… Esiste un’altra forma autentica d’amore, quella fraterna. Vi abbraccio”. Una frase che sembra non lasciare spiragli a una nuova relazione con Pago, anche se, si sa, il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce e le vie dell’amore sono infinite. Il sentimento tra loro, in questo momento, non è scomparso del tutto: semmai si è evoluto, è mutato. Una metamorfosi non irreversibile, si augurano i sostenitori dell’ex coppia.

MIRIANA TREVISAN TIENE ANCORA A PAGO

A riprova della veridicità delle affermazioni di Miriana Trevisan, ricordiamo che, in seguito al mancato happy ending con Serena Enardu ai falò di confronto di “Temptation Island”, Pago ha affrontato, per sua stessa ammissione, un periodo difficile e complicato. Giorni, settimane e mesi apparentemente insormontabili, nei quali la sua ex moglie c’è sempre stata e gli ha fatto sentire tutta la sua vicinanza. Il sospetto riavvicinamento tra i due aveva portato anche il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ora impegnato proprio alla conduzione del Grande Fratello Vip 4, a interrogare la diretta interessata sull’argomento. La 47enne napoletana rispose con estrema sincerità: “Sì, è vero, io e Pago siamo ancora parecchio legati. È stato molto romantico leggere e ascoltare le voci circa una nuova storia d’amore fra di noi. Però, non è così… Forse siamo davvero talmente adulti che adesso non pensiamo a una cosa simile”. In tale occasione, dunque Miriana Trevisan lasciò inequivocabilmente (e volontariamente?) più di uno spiraglio aperto per il futuro. Quello stesso spiraglio che ora sembra scomparso, forse però non ancora del tutto…

