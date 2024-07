Forse non tutti sanno che Miriana Trevisan, ex volto di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello, ha affrontato un periodo molto difficile nel suo recente passato. Dopo aver perso l’amato padre, infatti, ha dovuto fare i conti con una malattia che l’ha costretta a sottoporsi ad un’operazione per la rimozione dell’utero. Un intervento urgente che la showgirl ha affrontato dopo un periodo di grande trascuratezza. “Questo è quello che è successo”, ha ammesso la Trevisan.

“Avevo alcune perdite ma le ho trascurate perché nel frattempo ero alle prese con mio padre durante il periodo della pandemia, ma fu lui paradossalmente a salvarmi facendomi visitare dal suo oncologo”, il racconto choc di Miriana. Oltre all’operazione di rimozione dell’utero, in passato la Trevisan ha dovuto fare i conti contro un’altra malattia, l’anoressia. “Io ho vissuto la malattia ed è successo tutto durante un provino di danza”, ha confidato in un passaggio a Storie Italiane.

Miriana Trevisan, la malattia dell’anoressia superata grazie al suo insegnante: “Mi disse che io…”

“Volevo essere magra per poter ballare a livello internazionale”, il sogno di Miriana Trevisan. “Il mio maestro mi vede fragile e debole durante le diagonali e mi dice di levarmi il maglione. Portavo maglioni enormi e pantaloni per sudare”, racconta oggi l’ex modella. “Quando si accorse che ero troppo magra mi chiuse le porte della scuola e mi disse che le avrebbe riaperte solo se avessi iniziato a mangiare”.

Fu l’episodio della svolta per Miriana Trevisan, che superò l’anoressia grazie ai giusti insegnamenti delle persone di cui si era circondata. “Lo ringrazio per questo e chiedo a tutti gli insegnanti e gli educatori di cogliere i segnali e fermare questa cosa che ti attacca come un virus”.