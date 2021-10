Miriana Trevisan “In terapia dopo storia con ultimo fidanzato”/ “Ora ho un patto con mio figlio Nicola”

Miriana Trevisan:”io e mio figio Nicola abbiamo sofferto troppo a casa dell’ultima mia storia, ora abbiamo un patto”

Miriana Trevisan si apre al Grande Fratello vip quando Alfonso Signorini la interpella sul suo passato sentimentale. La showgirl dice di aver sofferto moltissimo e di non sentirsi ancora pronta ad una nuova storia. “Ho sofferto molto”, ammette Miriana, che sostiene di essere uscita da un periodo molto difficile solo grazie alla terapia: “dovevo ritrovare il mio essere donna oltre che madre, ma io e mio figlio abbiamo sofferto molto in passato”. Il riferimento è probabilmente alla relazione con Giulio Cavalli, terminata con una rottura che ha lasciato dei segni indelebili nel cuore di Miriana Trevisan e di suo figlio Nicola. “Adesso io e lui abbiamo un patto: gli deve piacere e deve dirmi sì o no perché abbiamo sofferto davvero tanto”.

Nicola Pisu dal canto suo sarebbe pronto a lanciarsi in una storia con Miriana Trevisan perché prova dei sentimenti molto forti nei suoi confronti e non lo nasconde. Miriana Trevisan per il momento va cauta anche per la differenza di età, oltre che ai problemi e alle ferite del passato. “Io ho quasi cinquant’anni e lui ne ha trentatré. Lo trovo molto deciso e genuino, una persona veramente pulita“. Riuscirà Pisu a conquistare il cuore della showgirl dopo il suo passato travagliato? La relazione andata male con l’ultimo fidanzato ha provocato ferite molto profonde in Miriana e suo figlio Nicola. “Piano piano…”, dice la Trevisan. Nicola spera.

