Miriana Trevisan/ L’ex moglie di Pago: “Provo stima e affetto”

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago: il silenzio sulla partecipazione a Temptation Island Vip 2019…

Miriana Trevisan è ritornata single e in tv, grazie ad alcuni recenti appuntamenti sul piccolo schermo. L’ex moglie di Pago, ora concorrente di Temptation Island Vip 2, per ora non ha fatto alcun accenno all’esperienza che il cantante sta vivendo con l’attuale fidanzata né ha preso in alcun modo le sue difese. Sui social infatti ha preferito parlare di Caduta Libera, dove è stata ospite la scorsa settimana per via di uno speciale su Mike Bongiorno, con cui ha avuto modo di lavorare per cinque anni. “Amava il pubblico in un modo incredibile“, dice a Gerry Scotti ricordando il re del quiz, i suoi consigli e la sua severità. Combattuta fra l’uso del presente e del passato, Miriana non trattiene la commozione più che visibile. Intanto i fan si chiedono se fra Pago e Serena Enardu finirà tutto proprio a causa del programma di Maria De Filippi. E se per caso ci sarà spazio per il secondo ritorno di fiamma fra i due ex coniugi, rimasti sposati per tre anni e ricomparsi l’uno nella vita dell’altro cinque anni dopo. Dato che la relazione fra Pago e Serena è durata sette anni, c’è da chiedersi se il tempo non impedirà in realtà al cantante di ritornare indietro sui suoi passi ed entrare ancora una volta nell’ex volto storico di Non è la Rai.

Miriana Trevisan: stima e affetta per Pago

In silenzio Miriana Trevisan su Temptation Island Vip 2019 e la partecipazione dell’ex marito Pago con la sua attuale fidanzata. Il cantante tra l’altro non se la sta di certo passando bene per via di alcune azioni di Serena Enardu e questo, spera il popolo italiano, potrebbe spingere Miriana a far sentire la propria voce in difesa del suo ex. Dopo tutto la Trevisan e Pago hanno formato per diverso tempo una delle coppie più belle dello spettacolo italiano, anche per via della nascita del loro figlio Nicola. “Sono contenta di aver avuto un bambino con lui“, ha dichiarato la showgirl a Vieni da me lo scorso febbraio. “Provo stima e affetto“, ha aggiunto ancora, rivelando come la separazione non abbia incrinato i loro rapporti. Non sono di certo parole che lasciano intravedere uno spiraglio per un nuovo ritorno di fiamma, ma non è detta l’ultima parola. A meno che quelle stesse differenze caratteriali che li hanno spinti a separarli non siano così invalicabili da impedire la nascita di un nuovo rapporto.

