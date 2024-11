Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, è un noto cantante italiano che sarà ospite – insieme alla compagna Serena Enardu – nella trasmissione tv Verissimo, programma che va in onda nel pomeriggio e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. I due interverranno nella puntata di sabato 30 Novembre 2024. Andiamo a conoscere meglio chi è Pago.

Pago nasce il 30 Agosto 1971 ed è originario di Quartu Sant’Elena. L’uomo ha ottenuto il successo intorno agli anni ‘2000 ma già ha 18 anni ha un grande progetto. Si trasferisce a Milano non appena diventa maggiorenne, entra in una Cover Band chiamata Super Up dove ottiene un discreto successo. Poi torna a lavorare come solista ed ottiene un grandissimo successo nel 2005 con il brano ‘Parlo di te’.

La grande fama dura poco e nel 2016 lui pubblica il suo ultimo album, poi scrive anche un libro Vagabondo per amore che scatena numerose polemiche con la sua attuale compagna Serena Enardu. Questa con un lungo sfogo social attacca l’uomo e lo denigra con un lungo post che al tempo fa molto scalpore. La storia, quella con la Enardu, ha vissuto tantissimi tira e molla.

Pago e alcune curiosità riguardo la sua vita privata: da Miriana Trevisan a Serena Enardu

Per quel che riguarda la sua vita privata Pago si è sposato con la showgirl Miriana Trevisan, è sposato con la donna dal 2003 fino al 2013 ed i due hanno avuto un figlio, Nicola, nato invece nel 2009. I due hanno conservato comunque i buoni rapporti, lui l’ha difesa ufficialmente in occasione del Grande Fratello 6. I due si sono lasciati in quanto molto diversi come ha spiegato in diverse interviste la donna.

Dopo Miriana lui ha vissuto una lunga love story con Serena Enardu ed i due che hanno partecipato insieme nel 2020 al programma Temptation Island 2024. Una storia con diversi alti e bassi, la coppia si separò in quell’occasione ma dopo i due sono tornati insieme.

Qualche settimana fa era riuscita una nuova notizia riguardo una presunta crisi tra i due e a riguardo vi erano diverse notizie sulla coppia. Invece sono stati loro stessi a smentire il tutto mediante una serie di Instagram Stories con i due che si abbracciavano e tenevano atteggiamenti affettuosi. In passato tra le altre cose Pago e Serena hanno manifestato anche la volontà di avere figli ma poi non si è fatto nulla.