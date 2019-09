MIRIANA TREVISAN/ L’ex moglie di Pago: “Uomo vero ma non sarei andata a Temptation”

Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, attualmente impegnato a Temptation Island con la sua fidanzata Serena Enardu, in un’intervista concessa al magazine Novella. “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”, ha dichiarato. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di partire ha parlato a lungo con nostro figlio Nicolò e gli ha detto che non avrebbe avuto con sé il telefono, dovendo partecipare ad un gioco”. Miriana Trevisan augura il meglio a Pago, anche se probabilmente lei avrebbe preso scelte diverse: “Io non potrei mai partecipare a Temptation Island, sono sincera. Non riuscirei proprio a stare lontana da mio figlio. Ho già partecipato all’Isola dei famosi come concorrente ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Adesso se proprio dovessi tornare in tv lo farei come conduttrice, che è la cosa che mi piace di più”, ha concluso Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan su Serena Enardu: “Non mi permetto di giudicarla”

Se per Pago, Miriana Trevisan spende parole al miele, non fa lo stesso con Serena Enardu, ovvero l’attuale fidanzata del suo ex marito. “Io non ho mai conosciuto la donna con cui sta adesso. L’ho solo intravista e non sono nelle condizioni di giudicarla, non mi permetterei”, ha detto la Trevisan. “Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta dalla nonna e quando siamo andati insieme non l’ho mai incontrata. Posso solo dire che Pago è una persona adulta e qualsiasi cosa accadrà durante Temptation Island la gestirà nel migliore dei modi. Temptation Island in fin dei conti è un gioco e bisogna aspettarsi qualsiasi cosa. Ciò che mi fa piacere, però, è che lui si sta comportando in modo davvero elegante”. In chiusura la Trevisan torna sullo splendido rapporto che lega Pago a suo figlio Nicolò: “Temptation Island è una trasmissione per adulti e vedendo alcune promozioni nostro figlio si sarebbe potuto preoccupare. Posso dire di aver apprezzato il modo in cui Pago l’ha rassicurato. E’ un lato positivo che ha sempre avuto lui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA