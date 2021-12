“Miriana Trevisan mantide religiosa! Chi sta con lei esce dal GF”/ Nicola e Biagio…

Nella diretta del Grande Fratello Vip del 27 dicembre, Biagio D’Anelli ha dovuto abbandonare la Casa. È stato lui il nuovo eliminato, nonostante avesse creato nella Casa un rapporto sentimentale con Miriana Trevisan. Un elemento che va sottolineato, visto che, come spesso accade in questi reality, le coppie sono invece tutelate dal pubblico a Casa e portate aventi per quanto possibile. Stavolta, invece, non è stato così. Come Nicola Pisu, anche Biagio D’Anelli è stato dunque eliminato dopo aver intrapreso una storia con la Trevisan. Un dettaglio che non è passato inosservato, anche tra i concorrenti rimasti in gioco. Dopo la diretta c’è chi ha infatti sottolineato che “Chiunque sta con Miriana poi esce!” Ma come mai?

Giacomo Urtis su Miriana Trevisan: “Una mantide religiosa”

È stato Giacomo Urtis, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, a fare l’osservazione in giardino con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “Comunque chi si fidanza con Miriana esce, assurdo! È tipo mantide religiosa”, ammette Urtis. Poi spiega che, secondo lui, questa è la conseguenza della poca decisione della Trevisan nei suoi rapporti amorosi, che fuori possono apparire come delle ‘prese in giro’. Qualcun altro sul web ipotizza invece che siano proprio i suoi fan a mandare fuori gli uomini che si avvicinano a lei e lo dimostrerebbero anche i messaggi aerei in cui la invitano a continuare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip da sola.

