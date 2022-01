Miriana Trevisan “vado da Soleil le dico di offendermi così viene Biagio D’Anelli”/ Frecciatina agli autori?

Miriana Trevisan attende una visita di Biagio D’Anelli e lancia un frecciatina…

Dopo diverse settimane al centro dei momenti più caldi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sembra vivere un momento di discreta calma, forse più strategica rispetto al passato. Nel corso della sua esperienza la showgirl non si è mai risparmiata in giudizi e confronti, spesso anche piuttosto accesi. In particolare, nelle ultime settimane i motivi di scontro sono stati evidenti con Katia Ricciarelli. Tra le due fin dai primi momenti non è mai sbocciato l’amore, diversi sono stati infatti i motivi di contrasto tra le due donne dal carattere forte. Nella puntata di venerdì 21 gennaio infatti, Miriana è riuscita restare in disparte rispetto alle dinamiche più influenti della serata, ma al momento delle nomination ha fatto ancora una volta il nome di Soleil Sorge. Dopo la puntata Miriana ha scherzato con Manila Nazzaro che ha ricevuto la sorpresa del compagno Lorenzo Amoruso: “Ho un’idea.. vado da Soleil, le dico di offendermi tantissimo così viene Biagio”.

Negli ultimi giorni Miriana Trevisan sembra aver trovato un’alleata in Nathaly Caldonazzo. Le due donne si sono confrontate in diverse occasioni su Soleil Sorge. Subito dopo la puntata Miriana e Nathaly hanno commentato l’intervento di Alex Belli durante la diretta. La ex Velina ha notato un cambiamento evidente nell’attore: “Aveva la guerra dentro”, percependo una forte rabbia nei suoi occhi. Nella serata di sabato le due nuove amiche hanno parlato ancora di Soleil: “Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così”, ha detto Nathaly che ha percepito delle energie negative da parte dell’influencer. “Io la evito perché non ne ho voglia”, ha aggiunto Miriana, che è comunque riuscita a trovare un modo per non farsi influenzare troppo dai battibecchi dentro la casa. Le due VIP hanno deciso di prendere definitivamente le distanze da Soleil.

