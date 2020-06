Miriana Trevisan/ “Vorrei fare Ballando! Estate con Pago? No, ognuno ha la sua vita”

Miriana Trevisan è stata la prima protagonista del nuovo appuntamento nel digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia. Abbiamo allora subito chiesto alla Trevisan come trascorrerà la sua estate e se coinvolgerà anche Pago. “Voglio godermi la mia Italia, mi sto organizzando con degli amici e saremo in Sardegna, – ha ammesso, per poi chiarire che – io però sarò al nord ma comunque non lontana da Pago, così nostro figlio Nicola potrà stare sia con lui che con me. Però io sarò da una parte e Pacifico dall’altra. Lui ha la sua vita, noi ci vediamo solo per il bambino”. Miriana ha tuttavia aggiunto “Ogni tanto i battibecchi tra me e Pago ci sono”.

Miriana Trevisan a Ballando con le stelle? L’appello a Milly Carlucci

Non mancano dunque battibecchi tra Miriana Trevisan e Pago, tuttavia nel digital pace di RTL 102.5 ha chiarito che si tratta soprattutto di questioni riguardanti il figlio, dai vestiti all’uso di internet. “Ma oltre questo non andiamo” ha poi aggiunto, dichiarando infine che “In realtà io e lui ridiamo tantissimo”. Non si espone, invece, sulle questioni di cuore di Pacifico e sul suo “Mai dire mai” ad un ritorno di fiamma con Serena Enardu, tuttavia ha parlato di prossimi progetti lavorativi. Di uno che “Non posso assolutamente svelare, magari tra un mesetto dirò..” e di un sogno chiamato Ballando con le stelle. “Mi piacerebbe tantissimo partecipare” ha ammesso “Sarebbe un ritorno alle origini” ha aggiunto, lanciando dunque un chiaro appello a Milly Carlucci che, d’altronde, dichiara di stimare moltissimo. Che venga accolto dalla conduttrice?



